PHOTO ODD ANDERSEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

CYCLISME SUR PISTE

7 h 26 – Qualifications à l’épreuve de keirin chez les femmes

7 h 52 – Premier tour en poursuite par équipe chez les femmes

12 h 04 – Finale à la poursuite par équipe chez les hommes

12 h 57 – Finale à la poursuite par équipe chez les femmes

Il y aura plusieurs maillots frappés de la feuille d’érable sur les pistes mercredi. Ça commence très tôt alors que Kelsey Mitchell et Lauriane Genest seront des qualifications à l’épreuve du keirin. Du côté québécois, on suivra Ariane Bonhomme et Mathias Guillemette, qui participeront aux épreuves par équipe.