Qualifications au 5000 m Thomas Fafard reste debout et sera finaliste

(Paris) Rien n’est décidé à l’avance dans les compétitions sportives et ceux et celles qui donnent tout jusqu’au bout ont plus de chance de réussite. C’est exactement ce qui est arrivé à Thomas Fafard aux qualifications du 5000 m, mercredi matin, aux Jeux olympiques de Paris.