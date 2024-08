Le coureur québécois Thomas Fafard s’est qualifié in extremis pour la finale du 5000 m, mercredi, aux Jeux de Paris.

(Paris) Au sortir du dernier virage de sa course de premier tour au 5000 mètres, Thomas Fafard commençait à faire le deuil de son expérience olympique, mercredi matin. Jusqu’à ce que les dieux de l’athlétisme en décident autrement.

Seuls les huit premiers coureurs de sa vague pouvaient obtenir leur billet pour la finale de samedi. Fafard, à 80 mètres de l’arrivée, n’appartenait même pas au top 10. « J’essayais d’aller chercher les gars, a expliqué l’athlète de 25 ans après sa course. Je remarquais en avant que ça n’allait probablement pas passer, mais j’essayais quand même d’aller les chercher. »

Puis, à l’amorce du sprint final, le Britannique George Mills s’est retrouvé au sol à la suite d’un léger contact avec le Français Hugo Hay. Dans sa chute, Mills a entraîné avec lui l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, le réfugié Dominic Lokiniyomo Lobalu et le Néerlandais Mike Foppen. Comme si tous les arbres d’une forêt dense venaient d’être abattus devant Fafard pour lui ouvrir la voie. « J’ai calculé, je savais que j’étais huitième, mais j’essayais d’aller les chercher quand même, parce que parfois tu peux oublier quelqu’un, tu ne sais pas. »

Une fois la ligne d’arrivée derrière lui, il a levé les yeux vers l’immense tableau indicateur du stade de France. Le compte était bon. L’athlète de Repentigny avait obtenu la dernière place donnant accès à la finale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thomas Fafard

Une course chaotique

Dans sa vague, Fafard courait aux côtés de 20 autres prétendants, tout aussi désireux de passer en finale.

Il y a quelques semaines à peine, cependant, le coureur de demi-fond québécois n’avait aucune assurance de pouvoir participer à ses premiers Jeux. Jamais il n’a couru en deçà de 13 minutes et cinq secondes, le standard olympique nécessaire pour s’assurer d’une place aux Jeux. En mai, il avait couru le 5000 m de Bruxelles en 13 minutes, cinq secondes et sept centièmes.

Il devait donc patienter jusqu’aux essais nationaux, à Montréal à la fin juin, pour s’assurer une place. Pour se qualifier, il devait se trouver sous la 43e position au classement mondial. Il a terminé sa préparation olympique en 41e position.

Mercredi, sur la ligne de départ du stade olympique parisien, il n’avait aucun complexe. Il s’est maintenu autour de la dixième position jusqu’à ce qu’il reste 1500 mètres à parcourir. Ensuite, il a pris ses jambes à son cou pour remonter le peloton.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thomas Fafard (15)

« Je savais qu’il fallait que je me mette dans le coup. Je voulais être bien positionné », a-t-il souligné.

Neuvième avec 1200 mètres à compléter. Cinquième à 800 mètres de la fin. Puis, premier lorsqu’il restait 700 mètres. Fafard entretenait un excellent rythme, mais « avec deux tours à faire je me suis vraiment fait ramasser par le peloton. Ça m’a vraiment surpris de voir qu’il y avait autant de personnes. »

Il s’est fait entourer par une partie de la meute, jusqu’à revenir en milieu de peloton, mais la suite fait maintenant partie de son histoire. « C’était une course assez lente, donc je savais que la fin serait assez chaotique, mais jamais je n’aurais pensé que ce le soit autant. »

L’étudiant en mécanique d’engins de chantier accepte son temps de 14:09,37. Surtout compte tenu des circonstances. « Félix [son entraîneur] m’avait prévenu : on ne sait jamais ce qu’il peut se passer à la fin, il faut tout donner jusqu’au bout. Je pense qu’on a eu un bel exemple. Il faut donner son max jusqu’à la ligne. On ne sait pas ce qui peut arriver. »

Qualifié de justesse, mais officiellement finaliste aux Jeux olympiques, Fafard avait aussi une pensée pour sa famille et ses amis à Repentigny : « Je ne sais pas s’ils se sont levés à cette heure-là, dit-il en regardant son poignet même s’il ne portait pas de montre, mais s’ils se sont levés, je ne suis pas sûr qu’ils soient allés se recoucher ! »

À noter d’ailleurs que son coéquipier Mohammed Ahmed, médaillé d’argent à cette épreuve à Tokyo en 2021, a chuté dans les derniers tours, mettant fin à ses chances de remonter à nouveau sur le podium.

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Le Canadien Mohammed Ahmed a trébuché sur la jambe d’un athlète qui se trouvait devant lui, provoquant sa chute.

La finale à laquelle prendra part Fafard aura lieu samedi à 13 h 50, heure du Québec.

Simone Plourde arrive à court

Simone Plourde n’a pas hérité du même sort que son compatriote.

En action dans la deuxième phase de repêchage du 1500 mètres féminin, Plourde s’est bien battue, mais elle est arrivée à court. « Je voulais arriver dans ce top 3 et je ne suis pas arrivée loin. Je suis déçue, c’est certain, mais c’était tellement une expérience unique que je sors de là le cœur gros », a relativisé la recrue olympique.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Simone Plourde

La Montréalaise a terminé en sixième position de sa vague. Seules les trois premières passaient en finale.

L’athlète de 24 ans classée au 57e rang mondial a passé sa course en milieu de peloton. Dès le deuxième tour de piste, elle s’est installée en sixième position et n’a jamais quitté son rang, bloquée par ses rivales. « J’étais bien positionnée, je me sentais bien, les sensations étaient là, mes jambes étaient légères. Tout était en place pour réussir. […] J’y ai cru jusqu’à la fin. »

Plourde a ramené un temps de 4:08,49, à un peu moins de trois secondes de sa marque personnelle.