(Saint-Denis) Jean-Simon Desgagnés était sous le choc après la qualification rocambolesque de son coéquipier Thomas Fafard pour la finale du 5000 mètres, mercredi matin. « J’étais devant ma télé et j’ai été sans mots pendant 30 minutes… »

Dix heures plus tard, l’athlète de 26 ans a fait sienne la leçon servie par son ami et que leur entraîneur s’évertue à répéter : ne jamais lever le pied.

Cette attitude n’a pas été aussi payante pour lui, mais Jean-Simon Desgagnés n’avait pas de regrets à l’issue de sa première finale olympique au 3000 m steeple, où il a dépassé deux rivaux dans les 10 derniers mètres pour couper la ligne au 13e rang, un résultat en deçà de ses attentes.

« Dans un grand championnat comme ça, tout doit être parfait pour arriver à nos objectifs, a rappelé le huitième des Championnats du monde de 2023. Ce n’est pas exceptionnel, ce n’est pas mauvais, c’est une course OK. Mais c’est une journée où j’aurais espéré de la magie. »

Après un départ rapide sous l’impulsion des Éthiopiens, qui souhaitaient mettre la table pour Lamecha Girma, détenteur du record mondial depuis l’an dernier, le natif de Saint-Ferréol-les-Neiges a été relégué à la queue du groupe de 15 coureurs. Quand le rythme a ralenti un peu avant la mi-parcours, il a tenté d’amorcer une remontée vers l’extérieur.

J’ai essayé d’être combatif et le peloton s’est refermé à environ quatre tours de la fin. J’ai fait confiance à ma stratégie et je suis resté là. Malheureusement, je n’ai pas réussi à me glisser parmi les premiers [par la suite] comme je l’aurais espéré. Jean-Simon Desgagnés

Le dernier tour de cette ultime finale de la soirée a contenu son lot de rebondissements. L’Américain Kenneth Rooks, qui avait côtoyé Desgagnés en queue de peloton jusqu’à la mi-épreuve, s’est d’abord lancé en tête, forçant une réaction du grand favori et tenant du titre, Soufiane el-Bakkali, le Marocain de 6 pieds 4. Dans la ligne droite opposée, l’Éthiopien Girma a trébuché autour de la haie, s’étampant sur la piste violette, inconscient. Les concurrents qui le suivaient, dont Desgagnés, ont dû l’enjamber pour poursuivre leur chemin.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’Éthiopien Lamecha Girma a fait une lourde chute après s’être accroché dans une haie.

À une centaine de mètres de l’arrivée, el-Bakkali (8 min 06,05) a réussi à revenir sur Rooks, en route vers sa deuxième médaille d’or olympique consécutive sur la distance, une première depuis 1936. L’Américaine de 24 ans (8 min 06,41) a résisté à la remontée du Kényan Abraham Kibiwot pour remporter l’argent par six centièmes.

« Kenneth, je l’ai déjà battu, il m’a déjà battu », a noté le Québécois, qui a conclu en 8 min 19,31. « Il avait un record personnel de 8 min 15 avant de rentrer en finale. On est rendus à un niveau où tout est accessible. C’est beau de voir ça. »

L’étudiant en médecine à l’Université de Laval ne fera pas l’économie d’une analyse stratégique de cette finale, mais il s’est déjà déclaré satisfait de son séjour parisien.

« L’expérience est exceptionnelle. Je retourne à la maison avec une 13e place olympique, ce n’est pas rien dans un évènement où tout le monde arrive vraiment au sommet de sa forme. Somme toute, c’est un bilan positif, avec des apprentissages tactiques et au niveau de la préparation mentale. »

Avec deux finalistes (Fafard et Desgagnés) et un demi-finaliste (Charles Philibert-Thiboutot au 1500 m), les trois mousquetaires de l’entraîneur Félix-Antoine Lapointe, qui s’échangent connaissances et enseignements, n’ont pas joué les touristes dans la Ville Lumière.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jean-Simon Desgagnés (à l'arrière au centre)

« On ne vient pas ici pour être des figurants, a insisté Desgagnés. Comme Félix l’a dit dernièrement : on veut devenir des protagonistes de notre sport. Il ne faut pas se satisfaire d’une 13e place. Il faut viser des top 10, top 8, top 5. On s’en approche. »

Avec une année d’externat à compléter, Jean-Simon Desgagnés est loin de penser à accrocher ses crampons.

« J’ai réussi un record personnel il y a un mois, je viens de faire une finale olympique, je suis dans le top 15 de mon sport. J’essaie de pousser pour rester parmi les meilleurs dans les prochaines années. […] Le sport est un monde incertain, mais c’est clair que les Jeux de Los Angeles [de 2028] sont dans ma mire. »

Pour l’heure, il profitera d’un peu de bon temps avec sa quinzaine d’amis venus l’encourager. Et il sera aux premières loges pour appuyer son collègue Thomas Fafard jusqu’au bout vendredi soir.

En convulsion au moment où la course s’est conclue, Girma a été transporté à l’extérieur du stade sur une civière. Aucune mise à jour sur son état de santé n’a été fournie au moment d’écrire ces lignes.