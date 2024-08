(Paris) Entre une blessure au muscle ischiojambier et le départ de son entraîneur dans des circonstances troubles, Andre De Grasse a vécu des journées difficiles cette semaine à Paris. Mercredi, sa performance en demi-finale du 200 m a été insuffisante pour lui permettre d’atteindre la finale.

Le sprinteur canadien a terminé au troisième rang de la première des trois vagues de coureurs, parcourant la distance en 20,41 secondes. Les deux premiers de chaque vague accédaient automatiquement à la finale, où les rejoignaient les deux autres concurrents ayant cumulé les meilleurs temps au total. Ses espoirs d’être repêché se sont envolés dès la deuxième vague.

« C’en était une difficile », a laissé tomber l’Ontarien en rencontrant les médias dans la zone mixte.

Lundi, lors des qualifications du 200 m, l’athlète de 29 ans avait « réactivé un problème persistant » à son muscle ischiojambier, a-t-il expliqué. « Plus tard cette journée-là, j’ai fait un ultrason et mon muscle ischiojambier était enflammé. […] Ils m’ont donné des médicaments pour la douleur, et j’ai essayé de voir ce que je pouvais faire aujourd’hui. Ça s’annonçait très difficile de terminer avec un temps rapide. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse lors de la demi-finale du 200 m

De Grasse n’a pas caché non plus que la situation entourant son entraîneur, Rana Reider, a été une distraction au cours des derniers jours.

Mardi, le Comité olympique canadien a annoncé avoir retiré l’accréditation de Reider. Des médias britanniques ont rapporté que la décision aurait été prise pour protéger l’intégrité du processus judiciaire en lien avec des allégations d’abus sexuels et émotionnels. Des documents judiciaires ont été déposés dans le comté de Broward, en Floride, montrant que trois femmes y ont porté plainte contre Reider.

Ces allégations n’ont toujours pas été démontrées devant un tribunal, et Reider n’est accusé formellement d’aucun crime.

« J’ai tenté de rester concentré, de demeurer fort mentalement, mais c’est toujours difficile de ne pas avoir ton entraîneur avec toi, a admis De Grasse à ce sujet. C’est lui qui me guide, en quelque sorte, tout au long de ces Jeux, et il a été à mes côtés toute l’année. C’est vraiment difficile. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse n’a pas pu compter sur la présence de son entraîneur mercredi.

Reider a hérité d’une suspension d’un an par le passé, après avoir admis avoir eu « une relation romantique consensuelle avec une athlète d’âge adulte ». Ladite suspension s’est terminée en mai. À ce moment, De Grasse avait retrouvé son entraîneur.

J’y suis retourné quand tout le monde, dont ma fédération, m’a dit qu’il était blanchi. Il a reçu son accréditation, et puis soudainement il y a eu un nouveau cas. Je ne savais rien de ça. Je l’ai appris au même moment que vous. C’est un peu dur à avaler. De savoir ça juste avant de courir, c’est assez dur. Andre De Grasse

Reider est l’entraîneur de De Grasse depuis trois ans. « J’ai gagné les Jeux olympiques avec lui, a rappelé l’athlète. […] Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je dois juste réévaluer la situation après les Jeux. »

Rappelons que De Grasse avait aussi raté la finale du 100 m le week-end dernier. Il doit maintenant participer au relais 4x100 m, jeudi, épreuve qui avait valu l’argent au Canada à Tokyo.

Avec La Presse Canadienne et Associated Press