(Paris) Les poloïstes canadiennes avaient la mine basse, mardi, après leur défaite en quarts de finale contre les Espagnoles. Alors que plusieurs joueuses devraient prendre leur retraite après les Jeux, elles se promettent de relever le menton et de bien finir le tournoi olympique.

Élyse Lemay-Lavoie, 29 ans, n’a pas encore pris de décision « à 100 % » quant à son avenir dans le sport, mais « on est plusieurs pour qui ça se peut que ce soit le dernier tournoi », a-t-elle indiqué lors de son passage dans la zone mixte après le revers de son équipe.

Mardi, les Canadiennes n’ont rien pu faire contre la puissance espagnole dans la piscine du Paris La Défense Arena, s’avouant vaincue par la marque de 18-8. Dès le début du match, elles ont fait face à des attaques insistantes, tout en peinant elles-mêmes à créer des jeux offensivement. Après le premier quart, l’Espagne menait 6-2, un écart considérable dans ce sport.

« C’est très difficile, au water-polo, quand tu perds par 4 buts dès le début. On n’était pas capables de mettre le ballon dans le but non plus. […] Ce n’était pas facile », a raconté Lemay-Lavoie.

« On savait que l’Espagne, c’est une équipe très forte. Il fallait commencer dès le début. On a eu de la misère, je pense que ça a joué dans notre tête. Ça a fonctionné pour elles, on a eu de la misère et on a un peu perdu confiance. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Rea Lekness (2) et Blaire McDowell (6)

Au cours des dernières semaines, le collègue Alexandre Pratt racontait la dernière année chaotique de l’équipe canadienne : une qualification olympique due à l’abandon des Sud-Africaines, et une préparation bouleversée par un incendie à leur centre d’entraînement au Parc olympique de Montréal. La joueuse Shae Laroche avait alors dit souffrir du « syndrome de l’imposteur », en raison de la façon dont l’équipe s’était qualifiée.

Les représentantes de l’unifolié, qui ont remporté un match sur quatre lors des préliminaires, ont finalement atteint les quarts de finale et fait leur place parmi le top 8 ; elles doivent toujours disputer deux rencontres pour déterminer le classement final.

« Je pense qu’on a prouvé qu’on a notre place ici », a affirmé Lemay-Lavoie.

« On est un petit sport dans un grand pays. Il n’y a pas assez de monde qui joue », a rappelé l’autre Québécoise, Axelle Crevier. « Si on prend le nombre de personnes qui jouent, comparativement à l’Espagne et tous les gros pays d’Europe qui ont vraiment beaucoup de monde, on est quand même capables de venir ici et de compétitionner. J’ai une certaine fierté par rapport à ça. »

« Ce qu’on aimerait le plus »

La troupe de l’entraîneur-chef David Paradelo a maintenant comme objectif de faire mieux que son résultat aux Jeux de Tokyo, en 2021, soit une septième place.

« Je pense qu’on est capables de jouer contre n’importe quelle équipe, a soutenu Lemay-Lavoie. Il faut juste être préparées et y croire. Faire mieux que le dernier classement à Tokyo, ce serait ce qu’on aimerait le plus. »

« Traditionnellement, il y a quand même un top 4 qui est vraiment plus marqué dans le water-polo féminin, a pour sa part noté Crevier. […] Jouer pour la 5e position, c’est vraiment plus à portée de main. Ce serait notre objectif maintenant. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Axelle Crevier lors de la partie de water-polo entre le Canada et l’Espagne

L’idée est aussi de terminer ce tournoi sur une bonne note pour toutes celles qui accrocheront leur maillot après l’évènement olympique.

« C’est sûr que de [quitter] des athlètes avec lesquelles on a passé une dizaine d’années ou plus, ça devient émotif, a laissé entendre Paradelo. Mais on est là pour performer dans les dernières games. »

« Un dernier tournoi, dans une carrière, c’est quelque chose, d’ajouter Élyse Lemay-Lavoie. On veut sortir fières de nous-mêmes. C’est très émotif, mais en ce moment, il faut le voir d’une façon comme : ça se peut que ça soit notre dernière game. On va vraiment tout donner dans l’eau, ne pas penser au résultat. »

« On n’a plus rien à perdre. »