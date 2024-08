(Versailles) Christian Kukuk a été irréprochable en route vers la conquête de la médaille d’or au saut d’obstacles individuel masculin aux Jeux olympiques de Paris, mardi, étoffant un peu plus la récolte de médailles de l’Allemagne en sports équestres.

Jérôme Pugmire Associated Press

Il s’agissait de la première médaille olympique de Kukuk, qui est âgé de 34 ans. Il fut le premier à s’élancer sur le parcours en finale et n’a commis aucune faute avec son cheval Checker 47, en route vers un chrono de 38,34 secondes.

« Je suis si heureux et si fier. Peu de gens ont gagné une médaille d’or, et j’en fais partie. Ça va me prendre un peu de temps avant de prendre conscience de tout ceci, a dit Kukuk. Je serai tout de même en mesure de savourer ce moment. »

La performance du cavalier allemand a bousculé les deux participants suivants en finale, le Néerlandais et médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo en 2021, Maikel van der Vleuten, ainsi que le champion des Jeux de Londres en 2012, le Suisse Steve Guerdat.

Guerdat et son cheval Dynamix De Belheme ont décroché l’argent avec un temps de 38,38 secondes, suivis de Van der Vleuten et Beauville Z en 39,12. Les deux cavaliers ont écopé d’une pénalité pour avoir accroché une barrière.

Pour sa part, le cavalier âgé de 59 ans Mario Deslauriers, de Venise-en-Québec, et son cheval Emerson ont terminé au 18e rang.

PHOTO MOSA'AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Mario Deslauriers

Le champion du monde, le Suédois Henrik von Eckermann, fut l’un des favoris avant le début de l’épreuve, mais il a été éliminé après être tombé de son cheval, King Edward. Son cheval est demeuré sur ses pattes, et Von Eckermann n’a pas été blessé.

L’Allemagne a complété le programme de sports équestres aux Jeux de Paris avec quatre médailles d’or et une d’argent.

Avec la contribution de La Presse Canadienne