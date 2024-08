(Paris) Fay De Fazio Ebert a serré la main de sa mère, puis elle s’est élancée.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La planchiste âgée de 14 ans, la plus jeune athlète de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris, a brièvement envisagé d’offrir une performance conservatrice et d’écarter de sa routine la vrille côté orteils lors de sa troisième et dernière tentative, mardi.

De Fazio Ebert a plutôt choisi de hausser le niveau de difficulté de sa routine en renversant sa planche dans les airs avant de la rattraper pour effectuer un atterrissage en douceur.

La seule planchiste canadienne inscrite à la compétition à Paris a raté la manœuvre et n’a pu enregistrer de résultat pour sa troisième et dernière tentative, étant du même coup exclue du top 8 en finale.

« Je serai fière de moi-même et fière de mon acharnement, a dit l’adolescente torontoise. SI je n’avais pas tenté ma chance, alors je serais vraiment frustrée envers moi-même. »

Après que ses deux premières routines se soient terminées avec des chutes, Ebert a confié à ses entraîneurs qu’elle a « besoin de (sa) mère » et demandé Elisabeth, qui est descendue des gradins jusqu’à la barrière de sécurité, avant de serrer la main de sa fille jusqu’à ce qu’elle s’élance en piste.

« Puisqu’il ne lui restait qu’une seule tentative, elle hésitait entre tenter la vrille côté orteils à la fin (de sa routine), ou y aller avec une performance plus conservatrice », a expliqué Elisabeth.

« Je lui ai dit : “Essaie la vrille côté orteils. Ce sont les Jeux olympiques”. Elle s’est élancée et a décidé de l’essayer, et je suis fière qu’elle l’ait tentée », a-t-elle ajouté.

« Je suis très fière qu’elle se soit rendue jusqu’ici. C’est incroyable de participer aux Jeux olympiques. C’est certain que ça me fait de la peine, en tant que parent, de savoir qu’elle sera déçue, car je ne veux pas qu’elle doive vivre ça. »

De Fazio Ebert a aussi offert une longue accolade à l’entraîneur haute performance de Canada Skateboard Adam Higgins avant sa troisième tentative.

« Tu dois faire une vrille avec ta planche, la rattraper, et la replacer sous tes pieds, a raconté Higgins. Il y a tellement d’éléments, tellement de choses qui peuvent dérailler.

« Quand vient le temps de prendre une décision entre une routine conservatrice et une autre très périlleuse, alors elle s’est dit : » Ce sont les Olympiques, c’est la raison pour laquelle je suis ici, et je veux essayer d’offrir la meilleure performance possible », et elle a essayé. »

Elle a éventuellement abouti au 20e rang de la compétition, à ses premiers Jeux olympiques.