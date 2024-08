(Paris) Caeli McKay a pris part à trois épreuves olympiques depuis le début de sa carrière. Et pour la troisième fois, mardi à la plateforme de 10 m, elle a hérité de la cruelle quatrième position.

Une fois sortie de l’eau, cependant, elle a marché la tête haute. Les yeux humides, certes, mais en ayant la profonde conviction de n’avoir déçu aucun des membres de sa famille, visibles et bruyants dans les gradins du centre aquatique.

« Finir quatrième en animant le spectacle n’est pas une mauvaise chose. Finir quatrième quand tu as tout laissé, quand tu n’as rien retenu et quand tu n’as rien raté, c’est tout ce que je voulais faire. Je n’ai aucun regret. Je n’aurais rien fait différemment », a lancé la plongeuse de 25 ans.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE Caeli McKay

Lorsque McKay a affirmé qu’elle « ne pouvait pas faire plus », elle faisait référence au pointage qu’elle a obtenu de la part des juges. Son score de 364,50 vient au deuxième rang de ses plus hauts totaux de sa carrière en compétition internationale. À la Coupe du monde de Montréal, en mars, elle avait enregistré un pointage de 383,10, bon pour la quatrième place.

Mais sa performance de mardi, à Paris, sur la scène la plus intimidante au monde, éclipse sa marque de 340,25 lui ayant permis de récolter la médaille de bronze aux Mondiaux de Fukuoka, l’an passé.

Encore les Chinoises

Cette autre quatrième place est ainsi « plus facile à accepter », a-t-elle souligné.

« Si j’avais raté un saut, je m’en serais voulu. » Or, ce n’est pas arrivé. Son deuxième saut, celui au coefficient de difficulté le plus bas, l’a reléguée provisoirement en huitième place. Elle a toutefois répliqué avec un troisième essai, un triple saut périlleux et demi avant groupé bien maîtrisé, la propulsant de quatre places au classement.

« Je me suis vraiment concentrée sur moi, a-t-elle expliqué à propos de sa remontée au classement. Je n’ai pas regardé le tableau du tout pendant la compétition. Je ne savais pas que j’étais en train de bien faire. Mais je sais que lorsque je mets tous mes sauts ensemble, je peux performer comme ça et faire partie de la course. »

L’exécution de ces deux autres figures lui a permis de maintenir sa quatrième position. Impossible de rejoindre les Chinoises Hongchan Quan (425,60), Yuxi Chen (420,70) et la Nord-Coréenne Rae Kim Mi (372,10), bien au-dessus de la mêlée. Quan, championne olympique et championne du monde en titre, a obtenu une note parfaite dès son premier saut.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE Yuxi Chen, Hongchan Quan et Rae Kim Mi

C’est d’ailleurs la neuvième fois depuis les Jeux de Los Angeles, en 1984, que la Chine remporte la médaille d’or à cette épreuve. Le pays a également remporté l’or et l’argent aux quatre derniers Mondiaux. Consciente de ce fait d’armes, McKay accueille un peu mieux cette quatrième position, sachant que chaque compétition est presque devenue une lutte pour la médaille de bronze.

« Elles sont vraiment bonnes. C’est tout ce que je peux dire. Je dois être meilleure. Elles repoussent les limites de notre sport, elles sont constantes et travaillent fort », a-t-elle appuyé.

McKay n’a d’ailleurs aucune idée de ce qu’elle devra faire pour rejoindre ses rivales asiatiques. « Si je connaissais le secret, je serais sans doute sur le podium », a-t-elle dit en riant, lucide face à son impuissance.

Boucler la boucle

En juin 2021, McKay s’était déchiré plusieurs ligaments de la cheville gauche, quelques semaines avant ses premiers Jeux, à Tokyo. En dépit de la douleur, elle a pris part à l’épreuve du 10 m synchronisé avec sa partenaire Meaghan Benfeito. Elles ont raté le podium par 0,54 point. « C’est le résultat le plus douloureux de ma carrière », se souvient-elle.

À Tokyo, « c’était difficile d’apprécier le moment », mais à Paris, en pleine santé, elle a savouré chaque occasion de laisser tomber sa serviette au sol depuis la plateforme pour s’élancer.

PHOTO LEAH MILLIS, REUTERS Caeli McKay

« Ça prend une force mentale. Aux Olympiques, on passe par toute la gamme des émotions et on est souvent seules. Tout le monde me disait de le faire pour moi, mais aujourd’hui, je plongeais surtout pour ma famille. »

Sa famille, justement, n’avait pas été en mesure de se rendre au Japon lors des premiers Jeux de McKay en raison des restrictions sanitaires de l’époque. En plus, comme la plongeuse a quitté le nid familial de Calgary à 16 ans pour s’entraîner à Montréal, elle vit avec le sentiment d’avoir laissé les siens derrière. « Mon frère était très jeune. Je ne l’ai pas vu grandir. »

McKay a été confrontée à un parcours sinueux avant d’arriver à Paris. Elle reprendra bientôt sa route sans médaille dans son baluchon, mais au moins, elle a retrouvé les siens, en santé, et à son sommet. « J’ai l’impression qu’on vient de boucler la boucle. Pour ça, c’est mission accomplie. »