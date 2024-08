(Saint-Denis) Le marteau, ce mal-aimé de l’athlétisme, résonne fort au Canada.

Quarante-huit heures après la domination écrasante d’Ethan Katzberg, sympathique moustachu, sa consœur Camryn Rogers a fait valser l’objet plus loin que quiconque, mardi soir, au Stade de France.

Sacrée championne mondiale l’an dernier, la lanceuse de la Colombie-Britannique a donc imité son compatriote en ajoutant une première médaille d’or olympique à sa collection.

Au bout d’un concours féminin beaucoup plus serré, elle a projeté le marteau à 76,97 m à son cinquième et avant-dernier essai, ce qui lui a permis de reprendre la tête à Annette Nneka Echikunwoke, première depuis un troisième lancer de 75,48 m. La médaille d’or de Rogers s’est confirmée quand l’Américaine a échoué dans sa tentative d’améliorer son sort à son sixième et ultime jet. La jeune Chinoise Zhao Jie (74,27 m), qui avait pris la tête à l’issue du deuxième tour, a hérité du bronze.

PHOTO PAWEL KOPCZYNSKI, REUTERS Camryn Rogers a décroché l’or en projetant le marteau jusqu’à 76,97 m à son cinquième lancer.

Rogers s’est quand même présentée dans le cercle pour exécuter un dernier lancer où, « un peu excitée », elle a mordu. Sous le choc, elle s’est agenouillée quelques secondes au sol, retenant mal ses pleurs.

« Je ne savais vraiment pas quoi faire », a relaté Rogers, première Canadienne médaillée d’or en athlétisme depuis les Jeux d’Amsterdam en 1928.

J’avais juste l’impression que je devais prendre un moment pour tout assimiler pendant que j’étais dans la cage. J’entendais tout le monde m’acclamer, j’entendais mon entraîneur crier depuis les gradins et je regardais ma famille qui perdait la tête. Et je pense que c’est à ce moment-là que cela m’est apparu très clairement : “Oh, mon Dieu, c’est fini. Je l’ai fait, nous avons réussi !” Camryn Rogers

PHOTO PAWEL KOPCZYNSKI, REUTERS Camryn Rogers après son dernier lancer

La lanceuse de 25 ans s’est mise à courir pour se jeter dans les bras de son coach depuis sept ans à l’Université de Californie, le frappant « comme s’il était un mur de brique ». Elle a fait un câlin à Katzberg, qui suivait la compétition au même endroit, avant de se précipiter vers ses parents, dans la section voisine.

Mère de famille monoparentale

L’accolade avec sa mère Shari a probablement été la plus longue de tous les Jeux de Paris. Mme Rogers a élevé sa fille seule à partir de l’âge de 3 ans, cumulant parfois deux emplois pour s’assurer qu’elle ne manque de rien, racontait CBC dans un article sur elle publié en 2022. Coiffeuse à Richmond, elle a accepté l’invitation d’un client faite à Camryn pour qu’elle tente sa chance au club d’athlétisme local à l’âge de 12 ans.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Camryn Rogers et sa mère

Par pur hasard, elle s’est essayée au lancer du marteau, une projection de deux mètres jugée suffisante par l’entraîneur, pour qui il y avait de quoi travailler. La même année, Camryn Rogers a suivi la discipline à la télévision pendant les Jeux de Londres, une découverte qui a cristallisé son désir d’aller plus loin.

Après des succès à l’école secondaire, elle a été recrutée par les Golden Bears en Californie, avec qui elle est devenue la plus grande lanceuse de marteau de l’histoire de la NCAA. Sacrée championne mondiale junior en 2018, elle a terminé cinquième aux JO de Tokyo trois ans plus tard.

Rogers a remporté l’argent aux Mondiaux seniors en 2022 avant de décrocher l’or l’été dernier à Budapest. Ce statut en a fait la favorite pour Paris, d’autant que sa dauphine et auteure de la marque cette année, l’Américaine Brooke Andersen, ne s’est pas qualifiée après avoir raté tous ses essais aux sélections.

Mère enveloppante

Médaille d’or au cou, Camryn Rogers a dû contenir ses larmes de nouveau en parlant de sa mère, qui est incapable de regarder quand sa fille s’élance en compétition. Elle agrippe un pendentif que Camryn lui a donné quand elle avait 7 ans et qui représente une mère et son enfant.

« Ma mère a tout fait pour que j’aie la meilleure vie possible. Quand il n’y avait qu’elle et moi, qu’elle avait deux boulots et qu’elle organisait des rendez-vous avec ses amis pour m’emmener aux entraînements quand elle ne pouvait pas venir. Elle s’est battue pour ça toute sa vie. Elle est mon roc, la personne vers laquelle je me tourne dans mes meilleurs comme dans mes pires jours. Elle est l’épaule sur laquelle je pleure. Ses étreintes me semblent les plus serrées et elles peuvent envelopper mon âme. »

La championne olympique a continué comme ça pendant quelques minutes, concluant que cette médaille d’or appartenait autant sinon plus à sa mère et à son père adoptif, qu’elle a longuement enlacé.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Camryn Rogers et sa médaille d’or

« Il ne pouvait pas être présent aux Championnats du monde l’an dernier. Maintenant, de le voir dans les tribunes avec ma mère… Il pleurait, il pleurait à chaudes larmes. Ils pleuraient tous les deux et c’était tellement beau pour nous de vivre ce moment en famille. »

Ingebrigtsen a tout perdu

Avant que Camryn Rogers ne plante le dernier clou de sa victoire, elle a dû faire une pause le temps que la finale du 1500 m masculin en vienne à une conclusion dramatique. Meneur pendant la majeure partie de la course, l’hyperfavori norvégien Jakob Ingebrigtsen a tout perdu dans la dernière ligne droite alors qu’il s’est fait déborder à l’intérieur par le médaillé d’or, l’Américain Cole Hocker, et à l’extérieur par le Britannique Josh Kerr, champion du monde en titre, qui a remporté l’argent. Le bronze est allé à l’Américain Yared Nuguse, ce qui a privé le Norvégien, médaillé d’or en 2021, de se consoler avec un podium. Hocker l’a même dépouillé de son record olympique en franchissant les trois tours et trois quarts en 3 min 27,65 s.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS Jakob Ingebrigtsen

À la veille de son 21e anniversaire, Savannah Sutherland, grand espoir du sprint canadien, s’est battue jusqu’à la ligne pour terminer quatrième de sa vague du 400 m haies, en un temps de 53,80 s, suffisant pour devenir la deuxième qualifiée par le chrono. La finale sera disputée jeudi soir.

Julien Alfred a pour sa part échoué dans sa tentative de réaliser le doublé en se classant deuxième de la finale du 200 m. La médaillée d’or surprise du 100 m, protégée de l’entraîneur Edrick Floréal au Texas, n’a jamais réussi à menacer l’Américaine Gabrielle Thomas (21,83 s), décorée d’or grâce à une priorité d’un quart de seconde (22,08 s pour Julien). Brittany Brown (22,20 s), une autre Américaine, a obtenu le bronze.