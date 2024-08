PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, ARCHIVES REUTERS

BASKETBALL — Hommes

12 h — Canada contre France en quart de finale

Et si l’équipe canadienne de basketball masculin devenait l’une des histoires de ces Jeux ? Dans tous les cas, l’équipe est toujours invaincue en trois matchs, et le Québécois Luguentz Dort (photo) et ses coéquipiers ne donneront aucune chance à la France en quart de finale.