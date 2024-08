(Paris) Un cliché d’une sauveteuse qui semble s’ennuyer ferme à la natation aux Jeux de Rio, en 2016, circule ces temps-ci sur les réseaux sociaux. La description qui l’accompagne va comme suit : « Si vous vous sentez inutile aujourd’hui, dites-vous que quelqu’un travaille comme sauveteur aux Jeux olympiques. »

« On est tannés de la recevoir », laisse tomber Océane Lajeunesse, sauveteuse québécoise présente ici, à Paris, au sujet de ladite photo prise par le photographe du New York Times Doug Mills. « C’est un peu comme dire : “Ha ha, tu ne sers à rien !” »

D’autant plus que c’est tout le contraire. Océane, comme chacun des 1174 secouristes et sauveteurs accrédités dans la capitale française, est tout sauf inutile.

« Il faut qu’on déconstruise le concept du fait qu’un sauveteur, c’est juste pour un non-nageur », explique-t-elle avec entrain, lors d’une rencontre avec La Presse sur les Champs-Élysées, samedi midi. « Oui, au Québec, dans les piscines publiques à Laval, c’est ce que j’ai plus fréquemment eu comme situations. Mais aux Jeux olympiques, on est surtout là au cas où quelqu’un aurait un malaise. »

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Océane Lajeunesse

Si elle-même n’a pas encore eu à intervenir depuis le début des Jeux, elle nous raconte une situation survenue vendredi : une nageuse a fait un malaise en sortant de la piscine. « Elle a complètement perdu la carte. Je pense que c’est un secouriste, avec l’aide du sauveteur, qui l’a accompagnée. Elle a été sous oxygène. »

Si un nageur, un plongeur ou un avironneur s’effondre en pleine épreuve, le sauveteur est le spécialiste qui saura le récupérer et l’extraire de l’eau.

« Avec le partage qu’on a fait avec la Fédération française de sauvetage et de secourisme, on a réalisé qu’ils sont très poussés dans les premiers soins, la prise de paramètres. Nous, on ne prend pas le taux d’oxygène dans le sang ou tout ce qui est pression. Eux le font. Mais nous [au Québec], on est vraiment plus avancés pour ce qui est d’extraire les victimes, les méthodes de sauvetage dans l’eau. On doit avoir une quinzaine de possibilités. »

Une expérience formatrice

Océane est membre de la Société de sauvetage du Québec. Elle fait partie des neuf Québécois parmi 700 candidats à avoir été sélectionnés pour être bénévoles comme sauveteurs à Paris. Comme elle est enseignante au Collège Laval, elle profite de ses étés pour partir à l’aventure. Il y a deux ans, elle a été sauveteuse sur la côte est américaine, en Caroline du Nord.

Cet été, elle avait prévu un voyage au Yukon avec ses parents, puis à Terre-Neuve avec une amie. Elle allait y faire de la randonnée. Mais ses plans ont changé quand elle a reçu un courriel lui annonçant qu’elle avait été sélectionnée pour être sauveteuse aux Jeux de Paris. Difficile de dire non.

« Ça a été vraiment une décision crève-cœur de laisser tomber les gens avec qui j’avais réservé tout ça. Mais je n’ai aucun regret.

« J’étudie aussi à HEC Montréal au DESS en gestion du sport. Je me dis que c’est quand même une belle expérience à partager, quelque chose qui peut être très formateur pour moi. »

Océane est mordue de sports. « C’est quoi les chances que mon prénom soit Océane et que je tripe sur l’océan, le surf ? », s’exclame-t-elle dans un sourire.

Jusqu’à maintenant, la Lavalloise a été attitrée à différents sites olympiques. Son « coup de cœur » a été le Paris La Défense Arena, où se déroulent les compétitions de natation. Pendant les épreuves, cinq sauveteurs sont présents et chapeautés par un médecin. Océane a vu de près la Canadienne Summer McIntosh remporter sa première médaille d’or. Et Léon Marchand faire vibrer l’amphithéâtre.

Ce que j’ai trouvé le plus fascinant, c’est d’être assise sur ma chaise et de voir les bras d’un athlète qui tremblent sur le bloc de départ. Ça m’a donné des frissons ! Il n’y a personne qui voit ça. Je me disais : “Le pauvre, il va tomber dans l’eau avant même le début de la course !” Océane Lajeunesse

« C’est une expérience en soi. J’espère qu’il n’y aura [pas d’accident], mais si j’avais à intervenir, ce serait une corde de plus à mon arc. »

Quand elle nous raconte ses dernières semaines à Paris, Océane sourit de toutes ses dents. Ici, elle et les huit autres Québécois sont logés et nourris par la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Cette expérience, elle a hâte de la raconter à ses élèves. D’autant plus que plusieurs sauveteurs sont formés au Collège Laval, nous dit-elle.

« Ça donne une idée de : je ne vais pas juste être sauveteur à la piscine à Laval dans mon petit quartier. Tu peux aussi être amené à vivre des expériences. »

Pour Océane, le sauvetage a été « l’école de la vie ». « Ça m’a amené beaucoup d’expériences de vie et je ne m’attendais pas à ça quand j’ai fait mes premiers cours de sauvetage. Je me lançais là-dedans en me disant : “Je vais faire ça l’été, ça va être une job intéressante, je vais être à l’extérieur.” Mais je ne m’attendais pas du tout à vivre ça. »

« Coudonc, on est surpris par la vie ! », ajoute-t-elle dans un rire.