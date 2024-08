PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

Les Canadiennes Brooke Henderson et Alena Sharp visent un podium

(Saint-Quentin-En-Yvelines) L’amitié entre les Canadiennes Alena Sharp et Brooke Henderson a pris racine après leur première partie de golf ensemble. Elle n’a fait que se renforcer au cours de leurs années sur le circuit de la LPGA et, maintenant, lors de leur troisième participation consécutive aux Jeux olympiques en tant que coéquipières.

Gregory Strong La Presse Canadienne

« Je me souviens de la première fois que j’ai joué avec Brooke, elle a réussi un trou d’un coup, a déclaré Sharp, mardi. Je lui ai dit que quand elle serait majeure, elle devrait me payer un verre. (Nous sommes amies) depuis. »

À l’époque, Henderson, aujourd’hui âgée de 26 ans, était une jeune phénomène qui allait bientôt connaître un grand succès sur le circuit de la LPGA. Elle est désormais 13 fois championne et possède deux titres majeurs.

« Alena a toujours été une excellente mentore pour moi, donc c’est vraiment spécial de participer ensemble à trois Jeux olympiques », a exprimé Henderson.

Au cours de ses années de formation, Henderson tentait de participer à des tournois par l’entremise des qualifications du lundi. C’est Sharp, qui a effectué ses débuts sur le circuit en 2005, qui lui a donné des conseils sur les parcours lorsqu’elle ne pouvait pas jouer des rondes d’entraînement.

Henderson avait 17 ans lorsqu’elle a remporté son premier titre, à Portland en 2015, par huit coups – la plus grande marge de victoire du circuit cette année-là – et qu’elle a immédiatement reçu sa carte de la LPGA.

« Nous avons simplement développé une grande amitié, a noté Sharp. Je ne sais pas depuis combien d’années ça dure, mais j’ai l’impression que ça fait plus longtemps que je le pense. »

Un an après le premier titre d’Henderson, elle a représenté le Canada avec Sharp pour le retour du golf aux Jeux olympiques à Rio. Elles ont également fait équipe à Tokyo en 2021 et elles sont de retour sous les couleurs canadiennes au Golf National dans le but de monter sur le podium olympique pour la première fois.

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Alena Sharp

« Je pense que c’est agréable d’être avec ton amie, a mentionné Sharp après une ronde d’entraînement sur le parcours. De pouvoir échanger des idées. Brooke est si facile à vivre. Nous sommes de bonnes coéquipières de cette façon. »

Henderson, originaire de Smiths Falls, en Ontario, a terminé à égalité en septième place à Rio et elle s’est avérée la meilleure Canadienne à Tokyo. Sharp, de Hamilton, a gagné la médaille de bronze aux Jeux panaméricains de 2023 et elle revient de deux résultats dans le top 20 en juillet.

Sharp a indiqué qu’elle a le sentiment que son podium à Santiago, au Chili, en novembre dernier, l’aidera cette semaine sur le parcours de 6374 verges.

« J’ai le sentiment qu’en venant ici, je peux vraiment gagner maintenant, a laissé entendre Sharp. À Tokyo, je ne le pensais pas. »

Il y a eu quelques changements mineurs au parcours depuis que Scottie Scheffler a décroché la médaille d’or masculine, le week-end dernier. Il a terminé le tournoi avec une carte de 62 et il a établi un record olympique avec un pointage cumulatif de moins 19.

Les femmes joueront une normale 72 plutôt que 71 et le parcours sera 800 verges plus court. L’herbe haute reste très épaisse à certains endroits, ce qui veut dire que la clé sera de trouver les allées, particulièrement lors des derniers trous.

« C’est une finale intéressante, a fait valoir Henderson. J’ai l’impression qu’il y aura beaucoup de mouvements, ce qui rend ça à la fois plaisant et stimulant. Tu dois garder ta concentration parce que tu dois vraiment penser à la façon d’envoyer la balle sur le terrain. »

L’équipe féminine est arrivée à temps pour découvrir le parcours, dimanche. Henderson a marché sur quelques trous avec Corey Conners, qui a été le meilleur Canadien, à égalité pour la neuvième place.

Sharp a marché avec Nick Taylor, qui a terminé à égalité au 30e rang, pour la majorité de la ronde d’entraînement.

« Il y a certainement des coups que les femmes devront jouer différemment, a observé Henderson. Il suffit de jouer un peu plus sur nos points forts. »

L’Américaine Nelly Korda, la numéro 1 mondiale, est la championne olympique féminine en titre. La Néo-Zélandaise Lydia Ko, qui a remporté l’argent à Rio et le bronze à Tokyo, cherche à compléter sa collection de médailles.

Henderson jouera sa première ronde mercredi matin, dans un groupe avec la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim et la Chinoise Xiyu Janet Lin. Sharp devrait prendre le départ en après-midi, avec la Slovène Ana Belac et la Tchèque Sara Kouskova.