(Paris) Le Comité olympique canadien a indiqué avoir retiré l’accréditation de l’entraîneur du sextuple médaillé olympique Andre De Grasse.

La Presse Canadienne

Le COC a mentionné que « de nouvelles informations » avaient été portées à son attention au sujet de la décision d’offrir une accréditation à Rana Reider.

L’organisation qui chapeaute le mouvement olympique au pays a dit que Reider était sous probation du Centre américain pour la sécurité dans le sport (USCSS), une organisation indépendante à but non lucratif engagée à construire une communauté sportive où les participants peuvent travailler et apprendre ensemble sans abus ni mauvaise conduite émotionnelle, physique et sexuelle, et ce jusqu’à la fin du mois de mai 2024.

La décision de lui octroyer une accréditation avait été prise en tenant pour acquis qu’il n’y avait pas d’autre sanction ou suspension contre lui.

« Le dimanche 4 août, nous avons été mis au courant de nouvelles informations portant sur le caractère approprié du maintien de l’accréditation de M. Reiner par Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Après avoir discuté avec Athlétisme Canada, il a été décidé que l’accréditation de M. Reider soit révoquée », pouvait-on lire dans le communiqué du COC transmis mardi matin.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Andre De Grasse, en rouge

Le COC n’a pas précisé la nature des nouvelles informations, mais a laissé entendre que Reider avait été accrédité en tant qu’entraîneur personnel, ce qui lui donnait accès aux zones d’entraînement et d’échauffement des athlètes.

Des médias britanniques ont rapporté que la décision aurait été prise pour protéger l’intégrité du processus judiciaire en lien avec des allégations d’abus sexuels et émotionnels, et des documents judiciaires ont été déposés dans le comté de Broward, en Floride, montrant que trois femmes y ont porté plainte contre Reider.

Ces allégations n’ont toujours pas été démontrées devant un tribunal, et Reider n’est accusé formellement d’aucun crime.