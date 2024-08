(Saint-Quentin-En-Yvelines) Les jeunes Canadiens James Hedgcock, Tyler Rorke et Nick Wammes ont appris à la dure au sprint par équipes des Jeux olympiques de Paris.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le trio avait toute une commande en ronde de classement, alors qu’ils devaient se frotter aux cyclistes des Pays-Bas au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, mardi.

En Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen et Roy van den Berg, les Canadiens affrontaient les champions olympiques et du monde en titre. La veille, le trio néerlandais avait abaissé sa propre marque olympique à 41, 279 secondes en qualifications. Ils avaient encore mieux en réserve.

Le trio a retranché encore quelques millièmes de seconde à sa marque mondiale en franchissant les 750 m en 41, 191 (l’ancienne marque était de 41, 225). Pour marquer le coup, ils l’ont de nouveau abaissée en finale, battant les Britanniques en 40, 949.

L’Australie a devancé la France pour mettre la main sur le bronze.

Le Canada, qui n’avait pas participé à la compétition à Tokyo, a finalement conclu en huitième place après avoir été vaincu par les cyclistes de la Chine dans sa dernière course.

Équipe décimée

À la poursuite par équipes féminine, c’est une formation minée par un virus que le Canada a envoyé sur le parquet de Saint-Quentin, alors que deux des membres de l’équipe – Erin Attwell et Ariane Bonhomme – sont aux prises avec une bactérie.

Si l’équipe souhaitait obtenir un temps plus rapide, son chrono de 4 : 12 205 l’a assurée d’une qualification pour la suite de la compétition, mercredi. S’élançant quatrièmes, les Canadiennes (Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam complètent l’équipe) ont immédiatement connu leur sort : l’Irlande et le Japon avaient déjà inscrit des temps plus lents.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Ariane Bonhomme, Erin Attwell, Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam

Le Canada, huitième à Tokyo, pointe au septième rang mondial de la discipline, dominée par les Britanniques.

Chez les hommes, le mieux que pouvaient espérer Dylan Bibic, Mathias Guillemette, Michael Foley et Carson Mattern était de se qualifier pour la petite finale. Pour cela, ils devaient réaliser l’un des deux meilleurs temps des deux premières vagues.

Confronté à la France, le quatuor canadien a lancé sa course de façon effrénée, mais il a payé le prix en fin de parcours, alors que les favoris locaux n’étaient qu’à quelques dizaines de mètres de les rattraper.

Le Canada, qui s’était classé sixième à Tokyo, affrontera la Belgique pour la septième place mercredi.

Deux vagues plus tard, les 3600 spectateurs entassés dans « le fourneau » de Saint-Quentin ont été témoins d’un autre record mondial quand les Australiens ont établi la nouvelle norme en 3 : 40 730.

Le décompte est maintenant à huit marques mondiales en deux jours de compétitions.

En plus des poursuites par équipes féminine et masculine, le sprint masculin est au programme de mercredi à Saint-Quentin, en plus du keirin féminin qui lancera sa compétition. Lauriane Genest a remporté le bronze à Tokyo et est de nouveau inscrite à Paris.