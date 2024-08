MacKenzie Sloan et Katie Vincent

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS

Mackenzie et Vincent établissent un meilleur temps olympique et passent en demi-finale

(Paris) Les céistes Sloan Mackenzie et Katie Vincent ont entamé leur parcours vers le podium des Jeux olympiques de Paris avec un coup d’éclat, mardi, alors qu’elles ont obtenu leur billet pour les demi-finales du 500 mètres féminin après avoir établi un nouveau meilleur temps olympique.

Morgan Lowrie La Presse Canadienne

Meilleur temps au lieu de record puisque dans certaines épreuves, il est impossible de dupliquer les mêmes conditions d’un JO à l’autre, ce qui nécessite cette nuance.

Les Canadiennes ont livré une chaude lutte aux Espagnoles pendant la première partie de leur vague préliminaire, mais ont considérablement augmenté la cadence dans les derniers mètres pour s’adjuger la victoire en une minute et 54,16 secondes.

« Je vieillis, et ces séquences-là font un peu plus mal », a déclaré Vincent en riant à propos de la dernière portion d’épreuve. Mais ça fait partie du jeu, et c’est pour ça qu’on s’entraîne. »

L’athlète de Mississauga, en Ontario, a déclaré qu’elle est un peu engourdie à la fin de la première course d’une compétition d’envergure, « mais Sloan est engourdie au départ, donc nous compensons chacune pour l’autre », a-t-elle expliqué, en pointant sa coéquipière.

« Elle est un peu nerveuse au départ, et je le suis un peu à la fin », a-t-elle résumé.

Vincent a déjà gagné le bronze dans cette épreuve avec son ancienne coéquipière québécoise Laurence Vincent Lapointe à Tokyo en 2021, où les épreuves féminines de canoë ont fait leur entrée au programme olympique.

Vincent a indiqué qu’elle avait ressenti le soutien et l’énergie de sa famille et de ses partisans dans les gradins, qui brillaient par leur absence à Tokyo à cause des restrictions sanitaires associées à la pandémie de COVID-19.

« C’est ce qui nous porte lors des derniers 150 m, quand tu peux compter sur la foule, être fière d’être Canadienne et d’être sur l’eau », a-t-elle mentionné.

Vincent a mentionné que Mackenzie et elle s’étaient présentées au bassin olympique en ayant comme objectif de terminer parmi les deux premières de leur vague pour éviter les quarts de finale et se concentrer immédiatement sur les demi-finales et la finale sur cette distance.

Les cinq embarcations canadiennes qui ont sillonné le bassin mardi se sont qualifiées pour les demi-finales du 500 m, dans le cadre des compétitions de canoë-kayak qui se déroulent au stade nautique de Vaires-sur-Marne.

Courtney Stott et Natalie Davison ont terminé au troisième rang des quarts de finale en kayak biplace féminin en 1 : 44,35, tout comme les équipages masculin et féminin de kayak à quatre.

En kayak à quatre masculin, Laurent Lavigne a déclaré qu’il était satisfait de la performance de son équipe en quarts de finale, et le Québécois croit qu’il a encore le potentiel de s’améliorer.

« C’était formidable ; ce sont mes premiers Jeux olympiques, donc je pouvais ressentir la pression, mais aussi la fébrilité, a noté le kayakiste de Trois-Rivières. C’est une multitude d’émotions, surtout quand tu t’apprêtes à faire ce que tu adores sur l’eau. »

Il a indiqué que le prochain objectif de son quatuor sera de se qualifier pour la finale, puis de viser le podium.

« À partir de maintenant, il faudra qu’on bâtisse notre confiance sur le résultat de cette course et que nous soyons prêts pour le 8 août », a-t-il dit.

Le Québécois Pierre-Luc Poulin et l’Ontarien Simon McTavish ont rejoint leurs compatriotes en demi-finales après avoir terminé en troisième place des quarts de finale en kayak biplace masculin.