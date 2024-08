(Paris) Cinq jours se sont écoulés depuis la défaite de Tammara Thibeault à son premier combat aux Jeux olympiques de Paris. La poussière est retombée, mais les émotions sont toujours là. Et la défaite, toujours aussi douloureuse. Comment pourrait-il en être autrement ?

« Je suis déçue de ma performance. Pas toute, mais en partie. J’ai travaillé super fort. Je suis hyper triste », a confié la pugiliste à La Presse, dimanche.

« Honnêtement, j’ai le cœur brisé. »

Thibeault était perçue comme un espoir de médaille, voire de médaille d’or. Elle était la troisième tête de série chez les 75 kg. Elle n’avait pas perdu un seul de ses combats depuis les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, qu’elle avait conclus au cinquième rang.

Le 31 juillet, elle affrontait Cindy Winner Djankey Ngamba, de l’Équipe olympique des réfugiés, à l’Arena Paris Nord. Une adversaire qui ne figure même pas parmi le top 50 de l’International Boxing Association. Thibeault a perdu par décision partagée (3-2). Il s’avère que Djankey Ngamba a, ultimement, atteint la demi-finale.

« Je n’ai pas regardé le combat, mais je suis consciente de ce que je suis capable de faire et de ce que je fais en temps normal », estime la Shawiniganaise.

Honnêtement, j’ai eu une mauvaise journée au bureau et ce n’était peut-être pas la bonne journée pour que ça arrive. Tammara Thibeault

« Ce n’est pas un combat où je me suis fait dominer, ça aurait pu aller d’un bord ou de l’autre. Ça a juste adonné que cette fois-ci, [les juges] ne me l’ont pas donné. »

Quand on lui demande si elle était d’accord avec le résultat, Thibeault prend un moment avant de répondre. « Je pense que j’en avais fait assez pour avoir la décision, mais les juges ont pensé autrement », dit-elle simplement.

En ce moment, la boxeuse peine à trouver des réponses à toutes nos questions. Selon elle, la pression a peut-être eu son rôle à jouer dans ce résultat. Parce que la préparation, pas de doute qu’elle était à point, affirme-t-elle.

PHOTO MOHD RASFAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tammara Thibeault

« J’étais tellement bien préparée, mais c’est sûr qu’un moment donné, la pression… Je ne blâme personne. Moi aussi, je me suis mis de la pression. Mes coachs se sont mis de la pression eux-mêmes, parce qu’on s’est rendus là.

« Cette pression-là est bonne pour une raison, et ce n’est pas une mauvaise chose, mais c’est sûr que c’est beaucoup. Mais ça vient avec. Neuf fois sur dix, ça aurait marché. Mais ça reste que je suis un être humain. Même les grands athlètes ont des mauvaises journées. »

« Il faut que je me relève »

Tammara Thibeault est à Paris jusqu’au 11 août. Accompagnée de son copain et de ses parents, elle s’accorde le temps nécessaire pour se remettre sur pied.

« J’essaie de rester dans le moment présent et d’être reconnaissante pour le tout. Je suis en santé, j’ai une famille qui m’aime. Au bout du compte, ça reste que j’ai perdu un combat hyper serré. »

« C’est dur parce que j’ai dit que je voulais accomplir quelque chose pour moi-même, ajoute-t-elle. Les autres s’attendaient à ce que je l’accomplisse, et moi aussi. »

Il faut que je me parle. Il faut que je me relève. Tammara Thibeault

Dans les prochaines semaines, Thibeault entend passer du temps à la maison et décompresser. « Je vais aller vivre un peu. Ça fait trois ans… Même pas, ça fait huit ans que je suis non-stop. J’ai besoin d’un petit break, même si c’est quelques semaines. Ce n’est pas trop demandé. »

Elle va également reprendre ses cours en urbanisme. « Je suis une athlète, mais je suis plusieurs choses aussi en même temps », rappelle-t-elle.

Côté boxe, elle se garde de prendre une décision pour les prochains Jeux d’été, en 2028 à Los Angeles, même si elle « ne veut pas que [son] histoire finisse comme ça ». Après tout, tellement de choses peuvent arriver en trois ans.

La prochaine étape de sa carrière demeure la même qu’il y a quelques semaines : faire le saut chez les professionnelles.

Quelques semaines avant les Jeux, Thibeault nous expliquait ce que représentait une médaille olympique pour une boxeuse féminine : « C’est du prestige, décrivait-elle. Ça fait en sorte que : regarde, moi, je vaux tant à cause des accomplissements que j’ai faits dans le sport amateur, qui est l’étape précédente. »

« J’ai encore beaucoup à donner »

Maintenant que les Jeux olympiques sont derrière elle, et qu’elle n’en ressort pas avec une médaille, la Québécoise doit changer sa façon de voir les choses. « Il y a beaucoup de grands athlètes en boxe professionnelle qui ont fait des choses incroyables et qui n’ont pas de médailles autour du cou, malheureusement », note-t-elle.

« Je suis quand même une très bonne athlète, j’ai accompli plusieurs choses, je suis encore jeune, j’ai encore beaucoup à donner. »

La Shawiniganaise est « triste, mais pas découragée ».

« Je vais continuer vers l’avant, c’est tout. J’ai mes preuves à faire, comme tout le monde. On va se remonter, ça va juste me rendre meilleure, en fait. […] Je suis une personne résiliente, je vais trouver un moyen. Je suis outillée. On va faire avec. »