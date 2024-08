Isaia Cordinier et Luguentz Dort

Malgré une belle tentative de remontée en deuxième demie, le Canada s’est incliné 82-73 en quarts de finale contre la France, mardi, aux Jeux de Paris.

Les Canadiens ont subi les conséquences d’une première mi-temps, et surtout d’un premier quart, calamiteux. À la pause, ils tiraient de l’arrière par 16 points.

Mais le retour des vestiaires a été nettement plus concluant. Les représentants de l’unifolié sont même parvenus à réduire l’écart jusqu’à 5 unités en toute fin de match. Une montée en puissance notamment menée par les 27 points de Shai Gilgeous-Alexander.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Dilon Brooks et Victor Wembanyama

Mais la France a été dominante défensivement, grâce aux 11 rebonds gagnés par Victor Wembanyama et le brio de Mathias Lessort. De l’autre côté, Guerschon Yabusele et Osaia Cordinier ont respectivement marqué 22 et 20 points pour porter la France à la victoire.

Les Bleus rejoignent ainsi l’Allemagne en demi-finale de ce tournoi olympique.