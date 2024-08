(Saint-Denis) Qui pourra succéder à Usain Bolt ? La question se posait après la dernière course du plus grand sprinteur de tous les temps à Rio en 2016.

Son vrai nom est Armand Duplantis, mais tout le monde l’appelle Mondo, depuis que son parrain l’a surnommé ainsi quand il était enfant. Né et élevé en Louisiane par des parents-athlètes, il a choisi de représenter la Suède, le pays de sa mère, pour sa carrière de perchiste.

Ça tombe bien, le jaune et le bleu du royaume scandinave lui vont comme un gant.

Présenté à la foule de 70 000 spectateurs un peu passé 19 h, lundi, Mondo Duplantis a été le dernier à quitter l’immense enceinte du Stade de France, presque quatre heures plus tard, accompagné d’une aura comparable à celle de l’Éclair jamaïcain.

Déjà sacré champion olympique du saut à la perche pour une deuxième fois, Mondo Duplantis s’est d’abord amusé à déposséder le Brésilien Thiago Braz (6,03 m) de sa marque olympique établie à Rio. En voyant la facilité avec laquelle il s’est enroulé autour de la barre fixée à 6,10 m, tout le monde a pensé qu’il tenterait le coup à 6,25 m, soit un centimètre de mieux que son propre record mondial qu’il avait amélioré à huit reprises.

Après deux essais ratés, le perchiste de 24 ans a évalué ses options avec son entraîneur, se déchaussant et craquant son dos avec un rouleau, le temps de refaire le plein d’énergie.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Armand Duplantis lors de l’épreuve finale du saut à la perche

Une dizaine de minutes plus tard, il a enfilé ses pointes et reposé sa perche sur son épaule, attendant que le public batte des mains à l’unisson, encouragé en cela par le médaillé d’argent américain Sam Hendricks (5,95 m). Il avait imaginé ce moment « des millions de fois » dans sa cour arrière à Lafayette, où son père perchiste lui avait fait installer une piste.

Puis, il est parti.

Au bout d’une accélération phénoménale, il a planté la longue tige dans le butoir avant de s’envoler vers l’éternité.

Le public a retenu son souffle une fraction de seconde au moment où l’Américano-Suédois, cette fois sûr de son coup, a pointé les orteils vers le ciel et s’est donné une ultime poussée à l’aide de ses bras. Tandis qu’il passait par-dessus, la barre n’a pas bougé. Le stade a rugi avant même que l’extraterrestre n’atterrisse dans le coussin.

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, AGENCE FRANCE-PRESSE À 24 ans, Duplantis est désormais double champion olympique (2021 et 2024), du monde (2022 et 2023) et triple champion d’Europe en titre (2018, 2022 et 2024).

En rebondissant directement sur ses pieds, Mondo Duplantis a lâché quelques cris primaux, se précipitant vers la première rangée des gradins pour embrasser sa dulcinée Desiré. Le party ne faisait que commencer quand Dancing Queen d’ABBA a retenti.

« Tab… c’est le fun ! »

Mondo Duplantis a mis deux bonnes heures avant d’arriver devant les journalistes de la presse écrite, dont plusieurs, assis contre des murs, tapaient furieusement sur leur ordi pour respecter des heures de tombée aux quatre coins de la planète.

Toise brune légèrement frisée, drapeau des trois couronnes autour des épaules, il avait l’air d’un prince. Il venait d’ailleurs de recevoir les félicitations du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia. Un collègue lui a montré une photo du souverain réagissant au record du monde.

PHOTO LISA LEUTNER, REUTERS En rebondissant directement sur ses pieds, Mondo Duplantis a lâché quelques cris primaux.

« Fan vad kul ! », a lâché le héros de la soirée, qui maîtrise très bien le suédois et passe la moitié de sa vie à Stockholm. Selon la traduction d’un journaliste, il venait de dire : « Tab… c’est le fun ! »

Mondo Duplantis peinait à saisir le moment surréaliste qu’il venait de vivre : « Honnêtement, c’est dur à comprendre, a-t-il soufflé. Si je n’arrive pas à battre ce moment dans ma carrière, ça me va très bien. Ça ne peut pas vraiment être mieux que ce qui vient de se passer. C’est vraiment incroyable. »

La clé a été pour lui de canaliser les cris et encouragements qui lui étaient exclusivement destinés en cette fin de soirée où seul le saut à la perche était toujours en cours.

« La foule devenait folle, et l’énergie était simplement incroyable. J’essayais juste de contrôler l’énergie plutôt que de me laisser contrôler par elle. J’avais déjà gagné et battu le record olympique. Je suis champion olympique pour la deuxième fois. Je n’avais vraiment rien à perdre. Et tout à gagner. »

Après avoir « pratiquement vécu dans une cave ces trois derniers mois », Mondo Duplantis se promettait de « fêter probablement assez fort » avec sa famille et ses proches, soirée qui inclura une session de karaoké en dépit de sa voix de plus en plus éraillée. Qui sait, peut-être croisera-t-il Usain Bolt, grand absent de la fête parisienne.