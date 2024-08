(Paris) La seule baignade de Summer McIntosh dans un avenir immédiat surviendra après une bombe dans le lac Muskoka. C’est du moins ce que croit sa mère.

Donna Spencer La Presse Canadienne

« Summer a l’esprit libre, a déclaré Jill Horstead lundi à Paris. Ne vous laissez pas tromper par sa concentration. Elle est très douée pour changer de vitesse. Dès qu’elle rentrera à la maison, elle redeviendra une adolescente qui s’amusera. »

McIntosh, dont le prénom a été inspiré par le personnage de Summer Roberts dans la série américaine Newport Beach, a remporté trois médailles d’or et une autre d’argent à la piscine des Jeux olympiques de Paris.

Elle est la première triple médaillée d’or du Canada aux Jeux olympiques, d’hiver ou d’été. La nageuse torontoise rejoint sa coéquipière Penny Oleksiak en tant que seule Canadienne à remporter quatre médailles aux Jeux d’été.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh a participé à une conférence de presse à la Maison olympique du Canada, lundi.

« Je ne pense pas que j’ai réalisé encore, a déclaré McIntosh lors d’une conférence de presse à la Maison olympique du Canada. Je manque de sommeil et je suis fatiguée, mais en venant ici aujourd’hui, je savais que ce serait amusant de célébrer ce que Natation Canada a fait aux côtés de mes amis et coéquipiers.

C’est génial, mais il me faudra certainement un certain temps pour réaliser exactement ce que nous avons fait. Je réaliserai davantage une fois de retour au Canada. Summer McIntosh

Elle s’attendait à un deuxième appel de félicitations du premier ministre Justin Trudeau. Il l’avait rejointe une première fois quand elle a obtenu sa première médaille d’or.

McIntosh a passé une bonne partie de la journée de lundi avec ses médailles au cou. « J’ai un peu mal au cou », a-t-elle lancé.

Elle ne ressent toutefois pas le poids des espoirs qui seront placés en elle pour les Jeux de Los Angeles, en 2028.

« J’en veux toujours plus, a-t-elle déclaré. Ce qui me garde dans le sport, c’est que le travail n’est pas terminé. Il me reste tellement de choses à accomplir. Je n’ai que 17 ans. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh montre fièrement ses trois médailles d’or.

« J’ai encore de nombreuses années dans le sport, quelle que soit la durée que je souhaite y consacrer, donc ça continue de m’inspirer chaque jour, une fois que je reprendrai l’entraînement, pour continuer à pousser et à avancer. »

Devenir adulte, et tout ce que ça implique, tout en maintenant un niveau d’élite internationale en natation est la tâche de la jeune nageuse au cours des prochaines années. Elle sera bien entourée pour y arriver.

McIntosh retrouvera son club de natation en Floride et son entraîneur Brent Arckey. Elle doit encore compléter deux cours pour obtenir son diplôme de l’école secondaire.

« C’est quatre années importantes pour son âge – quitter la maison, aller à l’université, tout ça, elle va traverser tout ça. Il faut le prendre un jour à la fois et s’assurer qu’elle est entourée par les meilleures personnes, a déclaré sa mère.

« On devient en quelque sorte notre environnement, alors tant qu’elle protège son environnement, je pense qu’elle ira bien. »

Le directeur de la haute performance de Natation Canada John Atkinson a affirmé que garder McIntosh heureuse et en santé tout en lui permettant de nager vite nécessite de nombreux éléments.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Summer McIntosh après sa victoire au 200 m papillon

« Il y a plusieurs facettes, a-t-il fait valoir. Il ne s’agit pas seulement de travailler avec l’athlète, il s’agit de travailler avec l’entraîneur, de travailler avec la famille, d’avoir des relations solides avec tout le monde et avec un objectif central : s’occuper de ce qu’une jeune athlète veut faire. »

Ayant participé à ses troisièmes Jeux, la spécialiste du dos de 28 ans Kylie Masse est déjà passée par là.

« Quand vous êtes absorbée par les temps et les résultats année après année, ça finit par devenir épuisant et vous commencez à être brûlée. Du moins, c’est ce que j’ai ressenti, a dit Masse. C’est dans ces moments-là qu’il est le plus important de vraiment se souvenir du processus et de garder les choses en perspective, et juste les moments que vous partagez avec vos coéquipiers en dehors d’une piscine.

« Les moments au village et des choses comme ça sont tous cruciaux pour façonner votre carrière. Mon conseil est de vraiment s’imprégner des moments où elle a réussi dans la piscine, mais aussi de savoir qu’il y a tellement d’autres moments dont elle peut garder des souvenirs. »