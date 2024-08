(Paris) Après une longue carrière notamment marquée par trois médailles aux Championnats du monde, dont une d’or, Linda Morais n’avait jamais participé aux Jeux olympiques. Lundi, dans le tableau des moins de 68 kg de la lutte libre féminine des Jeux olympiques de Paris, la Montréalaise d’adoption a été défaite 8-2, en huitièmes de finale, par la Nigériane Blessing Oborududu.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

« Il va falloir que je revoie le combat pour l’analyser, mais pour l’instant, je vais juste voir ce qui se passe pour demain [mardi]. Je me suis concentrée à lutter jusqu’à la fin et c’était ça mon but et mon objectif. […] J’espère que ce n’est pas encore fini et je vais encourager la Nigériane pour qu'elle puisse se rendre en finale, ce qui me permettrait de revenir demain [mardi] » a soutenu la lutteuse de 31 ans immédiatement après son combat.

Le souhait de l’athlète originaire de Tecumseh, en Ontario, n’a été exaucé. Plus tard en soirée, Oborududu a été défaite 3-1 en demi-finale par Meerim Zhumanazarova, du Kirghizstan, ce qui exclut Morais du repêchage.

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ASSOCIATED PRESS Morais était avance 2-0 à la première demie, sauf que les choses se sont compliquées par la suite.

Retour sur son affrontement. Morais était avance 2-0 à la première demie, sauf que les choses se sont compliquées par la suite. En deuxième moitié de combat, l’expérimentée Oborududu a réussi à soulever Morais et à la faire tomber sur cercle extérieur pour égaler la marque. Elle a répété une manœuvre semblable moins de 30 secondes plus tard en laissant choir la Canadienne un peu plus loin et prendre les devants 4-2.

Oborududu, quadruple Olympienne et médaillée d’argent aux Jeux de Tokyo, a ajouté deux autres points au sol. Morais a ensuite tenté de retourner son adversaire au sol, mais la Nigériane est demeurée bien plantée au tapis. L’entraîneur David Zilberman a demandé le challenge de la reprise vidéo qui a été perdu.

Rappelons que Morais avait été la dernière athlète à obtenir son laissez-passer olympique à l’ultime match du tournoi de qualification olympique de la dernière chance, en mai dernier, en Turquie

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ASSOCIATED PRESS La Nigériane Blessing Oborududu déclarée victorieuse après son combat avec Linda Morais

Ce premier séjour aux Jeux, elle le savoure pleinement comme elle l’a expliqué.

« Toute l’expérience d’être ici, aux Jeux, c’est vraiment formidable ! C’est un rêve réalisé, donc je suis super fière, peu importe le résultat d’aujourd’hui ou de demain. C’est un long parcours. J’essayais (d’aller aux Jeux) depuis 2016 et finalement être capable de venir ici et lutter sur un tapis olympique, c’est vraiment super. C’est le tournoi le plus grand du monde et juste de savoir que je suis parmi les 16 meilleures du monde, c’est vraiment incroyable. »

Sportcom a croisé les parents de l’athlète avant leur entrée à l’Aréna Champ-de-Mars en après-midi. Peu importe le résultat de leur fille, ils voulaient qu’elle s’amuse.

Linda Morais le confirme : « Oh oui. C’était vraiment incroyable ! »