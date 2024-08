(Paris) Une victoire encore, et il sera le plus grand ! À presque 42 ans, le lutteur Cubain Mijain Lopez est qualifié pour la finale du tournoi olympique : s’il l’emporte mardi, il deviendra le premier athlète à remporter cinq fois l’or dans la même épreuve lors de cinq Jeux différents, tous sports confondus.

Christophe BEAUDUFE Agence France-Presse

Jusqu’ici, ce colosse de deux mètres originaire d’un petit village de l’ouest de Cuba partage son record de quatre titres dans la même épreuve avec les légendes américaines Carl Lewis (saut en longueur), Katie Ledecky (natation, 800 m nage libre), Michael Phelps (natation, 200 m quatre nages), ainsi qu’avec un autre Américain, Alfred Oerter (disque), un Danois, Paul Elvstrom (voile) et une Japonaise, Kaori Icho (lutte).

Mais lundi, il s’est qualifié pour sa cinquième finale olympique de la catégorie reine, les 130 kg en gréco-romaine, en battant l’Azerbaïdjanais Sabah Saleh Shariati, après avoir sorti au tour précédent l’Iranien Amin Mirzazadeh, champion du monde en titre.

« Mes compatriotes cubains profitent de ces victoires », a-t-il dit après sa qualification, « cette cinquième médaille est attendue, je pense, par beaucoup de monde. Certains en doutaient, mais bon, c’était toujours dans mon esprit […] alors demain [mardi], ne pense à rien, monte sur le tapis et récupère cette médaille ».

PHOTO KIM KYUNG-HOON, REUTERS Mijain Lopez comptabilise 21 victoires aux Jeux olympiques pour une seule défaite, son quart de finale à Athènes en 2004 contre le Russe Khasan Baroyev, futur champion olympique.

Après son titre à Tokyo, on pensait pourtant Lopez repu d’or et de gloire. Définitivement rassasié. Prêt à prendre sa retraite dans son village d’Herradura, un bourg de maisons délabrées et de rues poussiéreuses dans l’ouest de Cuba, où il est vénéré à l’égal d’un dieu.

C’était mal connaître l’homme, qui fêtera le 20 août ses 42 ans. Depuis Tokyo, il n’est plus apparu en compétition, mais il a conçu un nouveau rêve : entrer seul dans la légende, avec un record quasiment impossible à battre, puisqu’il exige une constance de seize années au sommet de son sport, sans aucun faux pas.

« L’amour de ma vie »

« C’est un athlète à la longévité exceptionnelle, qui est au plus haut niveau depuis 24 ans », a expliqué lundi à l’AFP son entraîneur, Raul Trujillo, « Il a eu quatre hernies discales, il a fallu prendre soin de lui, faire une planification très prudente, avec beaucoup de contrôle médical, et psychologique. C’est ce qui nous a permis de le préserver ».

« La fatigue est là, les douleurs dans le corps sont là, donc le mental doit être fort, la motivation doit être encore plus forte », avait-il dit lorsque l’AFP lui a rendu visite à l’entraînement en mars à la Havane.

Lundi soir, il a confirmé que la finale serait son dernier combat : « Il faut faire de la place aux jeunes qui viennent, pour assurer une continuité », a-t-il dit « La lutte a été toute ma vie, la lutte a été l’amour de ma vie ».

Une 22e victoire, mardi à l’Arena Champ-de-Mars de Paris, le ferait basculer dans une autre dimension.