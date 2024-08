Simone Biles : « Plus que mes rêves les plus fous »

(Paris) La photo a rapidement fait le tour du web, lundi : les gymnastes américaines Simone Biles et Jordan Chiles, accroupies sur le podium, tendant leurs bras en direction de leur adversaire brésilienne Rebeca Andrade, au centre du podium.

L’image était d’autant plus forte qu’Andrade a été la principale rivale de Biles tout au long de ces JO.

PHOTO GABRIEL BOUYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Simone Biles (à gauche) et Jordan Chiles (à droite) se sont inclinées devant la gagnante de l’exercice au sol Rebeca Andrade lorsqu’elle est montée sur la plus haute marche du podium.

Plus tôt, la Brésilienne avait été flamboyante dans son programme au sol afin de vaincre les Américaines, avec 14,166 points. Biles (14,133), de son côté, a commis quelques erreurs qui lui ont coûté quelques points. Elle a donc hérité de l’argent.

En conférence de presse, la vedette texane a expliqué leur décision, à elle et sa coéquipière, de rendre hommage à Andrade.

« Rebeca est tellement incroyable. C’est une reine », a-t-elle lâché.

C’était un podium de personnes noires, donc c’était fantastique. On s’est dit : “Est-ce qu’on pourrait lui rendre hommage et est-ce qu’on devrait le faire maintenant ?” On a décidé de le faire à ce moment-là. Elle est incroyable à regarder, tous les partisans dans les tribunes la soutiennent aussi. C’était la bonne chose à faire. Simone Biles

Andrade, plus timide de nature, s’est dite « touchée » par le geste. « C’est un honneur. On se soutient constamment les unes les autres. On sait à quel point c’est difficile de participer aux Jeux olympiques. Cette finale a été rude pour tout le monde. Bien entendu, je suis très heureuse. »

« Heureuse, fière » et enthousiaste

Simone Biles n’était pas déçue de ne pas avoir réussi à ajouter une médaille d’or au compteur, lundi. Elle était plutôt « heureuse, fière et d’autant plus enthousiaste que c’est fini ! ».

Après avoir quitté les Jeux de Tokyo pour préserver sa santé mentale, la légendaire gymnaste aspirait à de grandes choses à Paris. Elle termine ces Jeux avec quatre nouveaux colliers olympiques à ajouter à sa collection, qui en contenait déjà sept. En équipe, elle a décroché l’or avec ses collègues américaines. Individuellement, elle s’est parée d’or deux fois (concours complet et saut) et d’argent une fois.

J’ai atteint bien plus que n’importe quel objectif, j’ai réalisé bien plus que mes rêves les plus fous. Pas seulement ici, mais de manière générale. Il y a quelques années, je n’aurais jamais pensé être de retour ici, aux JO. Simone Biles

Lundi, Biles concourait dans les deux dernières finales féminines par agrès. À la poutre, la plupart des concurrentes, dont elle, ont chuté au moins une fois. Il faut dire que l’ambiance était étrange à l’Arena Bercy ; pendant que les gymnastes s’exécutaient, le silence était complet. Contrairement aux autres épreuves, aucune musique ne jouait dans les haut-parleurs. Dans la foule, une seule femme criait ; d’autres spectateurs lui lançaient des « chut » à tout bout de champ.

PHOTO AMANDA PEROBELLI, REUTERS Simone Biles à la poutre

« La finale de poutre, c’est toujours la plus stressante », a expliqué Biles, qui a pris le cinquième rang. « En général, il y a de la musique ou un bruit de fond. Et en général, on a une meilleure performance dans les environnements où il y a du bruit parce que ça donne l’impression qu’on est à l’entraînement. Aujourd’hui, on entendait des sonneries de téléphones, des clics d’appareils photo. […] C’était une finale de poutre étrange. »

Elle s’est bien reprise au sol.

« Une véritable rédemption »

Avant ces Jeux, l’équipe féminine américaine avait parlé de « tournée de la rédemption ». Quelque huit jours de compétition plus tard, c’est mission réussie, a affirmé Biles.

C’est une véritable rédemption. Personnellement, je trouve que l’équipe américaine a fait un travail incroyable en gym. Il n’y a rien d’autre à faire, on a accompli notre travail. C’était difficile, mais on y est arrivé. Simone Biles

Biles, elle, a été la reine de l’Arena Bercy. Elle a gagné. Elle a été ovationnée. Elle a souri nombre de fois. Elle semblait libérée.

« Je suis vraiment fière du chemin qu’elle a parcouru depuis trois ans », a souligné son entraîneuse, Cécile Landi. « C’était un scénario très différent. Aujourd’hui, même si elle a fait des erreurs, elle est fière d’elle. C’est ce qu’elle nous a dit et je pense qu’elle a réellement profité de ces Jeux. »