(Paris) Cette fois-ci, Simone Biles n’a pu décrocher de médaille à la poutre.

Will Graves et Samuel Pétrequin The Associated Press

La gymnaste étoile américaine a glissé et chuté de l’appareil à la fin de sa routine en finale individuelle à la poutre aux Jeux olympiques de Paris, lundi, l’empêchant ainsi d’étoffer sa récolte de deux médailles de bronze acquises dans cette épreuve aux Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021.

Vêtue d’une combinaison bleu et blanc sertie de plus de 5000 diamants, Biles a perdu pied après avoir effectué plus de la moitié de sa routine. L’athlète âgée de 27 ans a chuté et s’est retrouvée sur le matelas, provoquant un énorme « ohhhhh ! » en chœur des milliers de spectateurs — parmi lesquels se trouvait notamment l’ex-quart étoile de la NFL Tom Brady — à l’Aréna de Bercy.

Biles a reçu une note de 13 100, à égalité en quatrième place avec sa coéquipière américaine Sunisa Lee.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Simone Biles

L’attente a été longue avant la diffusion de son pointage. À un certain moment, Biles a levé les yeux vers le plafond de l’amphithéâtre en sachant très bien que ses chances de grimper sur le podium venaient de s’envoler.

L’Italienne Alice D’Amato a remporté la compétition avec 14,366 points. La Chinoise Zhou Yaqin a terminé en deuxième place avec une récolte de 14,100 points, suivie d’une autre Italienne, Manila Esposito. L’Italie, qui avait terminé deuxième derrière les États-Unis lors du concours par équipes, n’avait jamais obtenu de médaille dans l’épreuve individuelle à la poutre auparavant.

PHOTO AMANDA PEROBELLI, REUTERS Alice D’Amato a éclaté en sanglots en réalisant qu’elle venait de remporter la médaille d’or.

Biles a abouti au cinquième rang en compagnie de Lee, dont les espoirs de médaille d’or à la poutre individuelle se sont envolés après qu’elle eut été victime d’une chute vers le milieu de sa routine, un peu comme l’a fait Biles quelques minutes plus tard.

Lee, qui est âgée de 21 ans, quittera néanmoins Paris avec trois médailles, quelques mois seulement après que sa carrière en gymnastique ait failli dérailler en raison de deux maladies chroniques aux reins.

Si le parcours olympique de Lee est terminé, Biles s’exécutera un peu plus tard lundi lors de la finale au sol. Elle est invaincue dans cette épreuve dans les compétitions majeures, incluant la conquête de l’or aux Jeux de Rio il y a huit ans.

« Nous étions simplement fâchées envers nous-mêmes, car nous étions conscientes de notre potentiel, a dit Lee. Nous n’avons pu en profiter aujourd’hui, mais elle doit encore s’exécuter au sol et elle est la plus grande gymnaste de tous les temps, donc elle brillera c’est certain. »

Ce pourrait être la dernière compétition de Biles aux Jeux olympiques en carrière. Elle a décroché 10 médailles au cours de sa carrière olympique, dont sept d’or. Une médaille en finale au sol lui permettrait de rejoindre la Tchécoslovaque Vera Caslavska pour le plus grand nombre de médailles par une gymnaste aux Jeux olympiques, derrière les 18 de la légendaire gymnaste de l’Union soviétique Larisa Latynina.

PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS Simone Biles a remporté l’or au concours général.

Biles est demeurée très discrète quant à son avenir au-delà des Jeux de Paris, mais elle n’a pas complètement exclu un éventuel retour à la compétition lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

« Il ne faut jamais dire jamais, a évoqué Biles après avoir décroché son deuxième titre olympique à la table de saut samedi. Les prochains Jeux olympiques seront à la maison. On ne sait jamais. Je commence à être très vieille. »

Zou Jingyuan défend son titre aux barres parallèles

Du côté masculin, le Chinois Zou Jingyuan a frôlé la perfection lundi, en route vers la défense de son titre dans l’épreuve individuelle aux barres parallèles à l’occasion de la dernière journée du programme de gymnastique aux Jeux de Paris.

PHOTO ATHIT PERAWONGMETHA, REUTERS Zou Jingyuan

Il s’agissait de la troisième médaille de Zou dans la capitale française, après que ses coéquipiers et lui eurent terminé au deuxième rang de l’épreuve par équipes derrière le Japon. Il a aussi gagné la médaille d’argent aux anneaux.

Zou, qui est aussi triple champion du monde aux barres parallèles, a devancé l’Ukrainien Illia Kovtun. Le Japonais Shinnosuke Oka, le champion du concours complet, a complété le podium.

Zou est ainsi devenu le premier gymnaste masculin à défendre son titre olympique aux barres parallèles depuis le Japonais Sawao Kato aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Il restera une médaille d’or à distribuer en fin de journée lundi, lors de la compétition individuelle à la barre fixe. La Chine disposera donc d’une autre opportunité d’étoffer sa collection de titres olympiques, après que Zhang Boheng eut enregistré le meilleur pointage en qualifications.