Les cyclistes canadiennes Sarah Orban, Lauriane Genest et Kelsey Mitchell ont terminé au huitième et dernier rang à la nouvelle épreuve du sprint féminin par équipe, lundi, aux Jeux olympiques de Paris.

(Saint-Quentin-en-Yvelines, France) Questionnée à savoir ce qu’elle pensait de la nouvelle épreuve du sprint féminin par équipe, présentée aux Jeux olympiques pour la première fois lundi soir, Lauriane Genest n’a emprunté aucun détour : « Ce n’est pas l’idéal ».

Son résultat n’aidant probablement pas la cause. Kelsey Mitchell, Sarah Orban et elle ont conclu la journée au huitième et dernier rang. Les Canadiennes sont tombées en dernière place des qualifications et n’ont jamais été en mesure d’améliorer leur rang lors de leurs duels contre la Grande-Bretagne, les éventuelles championnes, et la Pologne.

« C’est dur, ce sont de gros efforts, a soufflé Genest, gourde d’eau à la main, mais la journée est finie, je suis contente. »

Plus souriante que sa coéquipière, Kelsey Mitchell entrevoyait les choses différemment. « C’était chouette de commencer comme ça. Évidemment, on aurait aimé un meilleur résultat, mais je me concentre sur mon sprint. Je vais essayer de respirer, boire de l’eau et penser à ce qui s’en vient. »

Même si les représentantes de l’unifolié n’ont jamais été dans le coup, elles ont quand même abattu leur meilleure marque personnelle à leur deuxième tour en piste lorsqu’elles ont fait arrêter le chrono à 46,816 secondes.

L’entraîneur de l’équipe, Franck Durivaux, trouvait cependant nécessaire de remettre cette performance en perspective. « Les filles ont poussé aussi fort qu’elles le pouvaient pratiquement tout le temps. Le niveau est énorme. On s’était qualifié au dernier moment, à la dernière compétition, il faut le savoir. »

Mitchell et Genest, inséparables amies dans le quotidien, sont parmi les meilleures cyclistes au monde dans leurs épreuves respectives, mais dans ce programme par équipe, elles n’ont jamais réussi à faire coller les morceaux.

« Ce n’est pas que ça colle un peu moins, précise l’entraîneur. Elles dominent dans les épreuves individuelles, on a poussé jusqu’au bout la vitesse par équipe pour se qualifier, ça a marché, mais après, il y a toujours cette fibre pour les épreuves individuelles qui sont en elles. »

Une adaptation

Auparavant, deux cyclistes participaient à l’épreuve de sprint par équipe chez les femmes. Elles sont maintenant trois.

En avril 2018, le site spécialisé Inside the games avait révélé que le président de l’Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient, cherchait à intégrer un sprint féminin par équipe de trois en vue des Jeux des Paris.

Sa volonté était d’atteindre la parité. Quitte à sacrifier des épreuves masculines.

Six ans plus tard, 24 sprinteuses de huit pays ont participé à cette nouvelle compétition conçue sur mesure pour les Jeux. La parité a aussi été officiellement atteinte.

« Je n’étais pas trop contente lorsqu’ils ont annoncé la nouvelle pour les filles, mais c’est pour l’égalité homme-femme », a commenté Genest, remettant en question la place qu’occupe la course dans le calendrier.

« Ça n’a pas été priorisé comme épreuve en se préparant pour les Jeux. C’est vraiment atypique comme effort », a-t-elle expliqué pour justifier ce premier résultat dans le magnifique vélodrome olympique.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Les Canadiennes ont fait arrêter le chrono à 46,816 secondes.

Pour Mitchell, « la dynamique d’équipe a besoin d’être meilleure. On doit se concentrer sur ce genre d’épreuves et pas juste sur les épreuves individuelles. »

D’ici les prochains Jeux, à Los Angeles, « il y a beaucoup de choses à travailler », estime-t-elle.

Record après record

Avant le début de la soirée, le record du monde appartenait aux Chinoises, à 45,487 secondes. Un temps établi en juin. Le record a cependant été abattu rapidement par les Britanniques, en ronde de qualifications. Elles avaient complété les trois tours de piste en 45,472 secondes. À quatre autres reprises au cours de la soirée, l’annonceur maison a prononcé les mots « record du monde », deux fois après la prestation des intouchables britanniques, d’ailleurs.

« C’est incroyable de voir les filles aller si rapidement, a lancé Mitchell, toujours assise sur le siège de son vélo en levant la tête pour consulter l’écran géant. Je pense que je suis plus excitée de regarder les autres courses que de courser moi-même. »

Les ambitions canadiennes

Comme à Tokyo, il y a trois ans, les espoirs de médaille de l’équipe canadienne en cyclisme sur piste reposent sur Genest et Mitchell.

Aux derniers Jeux, Genest avait arraché le bronze en keirin. Mitchell, quant à elle, était devenue la deuxième Canadienne à être sacrée championne olympique à l’épreuve du sprint individuel.

Mais au sortir de cette épopée, les Canadiennes ont eu du mal à surfer complètement sur la vague olympique. Genest s’est retrouvée quatre fois sur le podium, dont deux troisièmes places cette année. De son côté, Mitchell n’a pas gagné de course depuis mai 2022 en Coupe du monde et en Championnats du monde.

Néanmoins, les deux athlètes qui s’entraînent sur la piste de Milton, en Ontario, ont ramené des résultats suffisamment significatifs pour conserver leur place parmi les meilleures de leur discipline. Les Canadiennes sont nez à nez au classement mondial. Genest, huitième, devance Mitchell d’un rang.

Cette huitième place pour amorcer leurs Jeux ne ralentira pas leurs ardeurs, ont-elles juré. « Ça ne change rien », a clamé Mitchell. Alors que Genest a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas se fier sur la course par équipe, car « c’est complètement différent de ce pour quoi je me suis entraînée ».

Cette épreuve maintenant derrière elles, les Canadiennes reprendront du service cette semaine. Lauriane Genest pourra enfin passer à autre chose : « Demain, journée de repos. Mes épreuves favorites sont à venir. »