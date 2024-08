(Saint-Denis) « Je ne pleure jamais, mais hier, ça a sorti… »

Édrick Floréal a dû se contenir encore un peu en racontant le moment où Julien Alfred a traversé la piste pour lui tomber dans les bras après sa médaille d’or surprise au 100 mètres des Jeux olympiques de Paris, sous la pluie, samedi soir.

« Je suis fier de toi, je savais qu’on pouvait le faire », lui a glissé l’entraîneur, qui poursuivait son travail à partir des gradins pour la finale de triple saut, où une autre de ses athlètes a fini cinquième.

« Tu as toujours cru en moi, tu m’as toujours aimée, merci », lui a répondu la Saint-Lucienne, qui se dira plus tard embarrassée de ces effusions dont elle n’a pas l’habitude.

PHOTO JEWEL SAMAD, AGENCE FRANCE-PRESSE La Saint-Lucienne Julien Alfred célèbre sa victoire au 100 m.

Casquette blanche des Longhorns du Texas, uniforme vert de l’Irlande, masque au visage, Édrick Floréal a fait un détour pour nous retrouver, le photographe Olivier Jean et moi, parmi la foule qui quittait le Stade de France après la session d’athlétisme, dimanche après-midi.

Le triomphe d’Alfred n’a pas été la seule réjouissance pour le Montréalais d’origine samedi soir ; Leo Neugebauer, son poulain allemand de 6 pi 7 po, a gagné l’argent au décathlon. « Ouais, c’est une belle journée. Et là, mes trois filles viennent de passer dans le 200. »

Natif des Gonaïves, en Haïti, Édrick Floréal a immigré à Montréal à l’âge de 6 ans. Avec son petit frère, il a rejoint son père arrivé un an plus tôt, après la mort de sa mère à la naissance du cadet.

Joueur de basketball, il a été remarqué par l’entraîneur Daniel St-Hilaire. « Je dunkais le ballon, et il m’a convaincu d’aller faire du saut en hauteur. »

Ce fut finalement le saut en longueur et surtout le triple saut, discipline dont il détient le record canadien depuis 1989. Son cousin Bruny Surin jouait lui aussi au basket et ne voulait rien savoir de l’athlétisme. « Quand j’ai eu du succès, ça l’a intéressé. »

Après le secondaire, Floréal s’est expatrié aux États-Unis pour poursuivre son développement. Diplômé de l’Université de l’Arkansas, il a décroché cinq titres de la NCAA en triple saut sous la tutelle de Mike Conley Sr, champion olympique de 1992.

Avec son cousin Bruny, il a participé aux JO de Séoul en 1988 (triple saut) et de Barcelone en 1992 (longueur), où il a rencontré sa femme, l’Américaine LaVonna Martin, gagnante de l’argent au 100 m haies.

Le médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth de 1990 s’est mis au coaching un peu par hasard. À partir du milieu des années 1990, il a connu du succès à Stanford, en Californie, et au Kentucky, avec qui il est devenu une référence sur le circuit universitaire américain et ailleurs dans le monde.

Le cas Alfred

Les grands athlètes qu’il a recrutés et développés se comptent par dizaines : Omar MacLeod, champion olympique du 110 m haies en 2016, Kandra Harrison, détentrice du record mondial du 100 m haies de 2016 à 2022, et Sydney McLaughlin-Levrone, médaillée d’or olympique qu’il a dirigée deux ans avant qu’elle n’améliore le record mondial du 400 m haies à cinq reprises.

Julien Alfred est un cas à part. Originaire de Sainte-Lucie, petite île des Caraïbes de 180 000 habitants, elle a grandi dans une famille très pauvre. Son père, qui l’avait mise à l’athlétisme, est mort d’un cancer quand elle avait 13 ans. Pendant un an ou deux, elle n’a plus voulu retourner sur la piste.

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Julien Alfred après sa victoire au 100 m, samedi

« Encore aujourd’hui, 10 ans plus tard, elle associe l’athlétisme à son père. C’est toujours douloureux. »

Les conditions d’entraînement à Sainte-Lucie étaient moins qu’optimales. « La piste, c’est du ciment », raconte Édrick Floréal en pointant le pied sur la surface bétonnée du Stade de France.

Elle a donc déménagé en Jamaïque pour finir son secondaire et se mesurer aux meilleures sprinteuses au monde. Sur le plan sportif, ce séjour s’est toutefois avéré « un désastre », affirme l’entraîneur.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Julien Alfred (à gauche)

Julien Alfred lui a écrit pour lui demander de la prendre sous son aile. « Je regarde les temps : 11,54 s et 24,00 s. Hmm, pas sûr ! Et là, elle m’envoie des vidéos. Là, j’étais sûr à 100 % ! Oh my God, je peux faire des choses spéciales avec elle. Je voyais le talent et je voyais les erreurs. Si je pouvais corriger 10 erreurs, 11,5 s deviendrait 10,7 s. C’était le plan pour elle. »

Ce n’est pas du coaching que je fais, c’est du développement. Édrick Floréal

Alfred ne voulait pas le rejoindre dans le Kentucky, jugeant le climat trop froid. Leur relation a commencé quand il a été nommé entraîneur-chef de l’Université du Texas à Austin. « Ma job était de lui redonner la joie de courir pour honorer son père. Avec le temps, je suis devenu son père adoptif. Ma femme prend soin d’elle et moi, je suis une stabilité pour elle. Dans les entrevues, elle ne dit pas que je suis son coach, elle dit que je suis son père. »

Une star sur piste

Sur la piste, Édrick Floréal a dû persévérer pour la convaincre d’améliorer chaque segment de ses courses. « Le problème est que les athlètes n’ont pas de patience. Son départ n’était pas très bon. Elle commettait des faux départs. Aux Championnats du monde en Oregon en 2022, elle a été disqualifiée en demi-finale. À Budapest, l’été dernier, elle a reçu un carton jaune [avant de finir 5e]. Elle doutait beaucoup. Cette année, on a beaucoup travaillé sa patience et sa confiance. Maintenant, elle peut attaquer. Elle n’a plus peur de commettre un faux départ. »

Sacrée championne mondiale du 60 m en salle au printemps, la jeune femme de 23 ans était prête à mettre en place la stratégie de son entraîneur à Paris. En demi-finale, il lui a demandé de sortir des blocs comme une bombe pour surprendre l’Américaine Sha’Carri Richardson, empêchant ensuite la favorite de revenir sur elle.

« La compétition s’est finie en demi-finale. Le plan était de causer un grand choc. Les Américaines étaient très confortables. Je voulais les faire douter un peu. Leur visage a changé. Je savais qu’on avait pris un petit avantage. »

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Julien Alfred (au centre) devance les Américaines Sha’Carri Richardson et Melissa Jefferson pendant la finale du 100 m, samedi.

En finale, la stratégie était de « les attaquer au début et les forcer à pousser à mi-course ». « Quand Sha’Carri a fait son gros move, il était trop tard. Ça l’a découragée. Comme à la Classique Prefontaine, je souhaitais qu’elle abandonne. Et elle a abandonné un peu. Julien a exécuté le plan de façon parfaite. »

Avec les saisons universitaire et internationale qui s’enchaînent, Édrick Floréal a rarement l’occasion de revenir à Montréal, où son frère réside toujours. Ce qui ne l’empêche pas de considérer le Québec comme « la maison ».

« Je n’y vais pas assez souvent, mais le Québec a changé ma vie. C’est la fondation de ma vie. Ma relation avec Bruny, ma famille, ce que j’ai appris, mon éducation. Ce que je suis aujourd’hui est vraiment parce que le Québec m’a donné la chance de quitter Haïti et de découvrir une tout autre vie. Je suis un coach à succès, mais si je n’avais pas eu cette chance, je ne serais jamais devenu la personne que je suis. »

« Coach Flo » a regardé sa montre et repris le chemin de la piste d’échauffement. L’Irlandaise Rhasidat Adeleke, une autre de ses athlètes qui occupe le troisième rang mondial, amorce lundi sa tentative de monter sur un premier podium olympique au 400 m. Julien Alfred, elle, voudra décrocher une autre médaille au 200 m, avec l’espoir d’aider la jeunesse de son pays « à sortir du ghetto ».