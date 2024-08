(Paris) Andrew Nembhard et le reste de l’équipe canadienne masculine de basketball s’attendaient à atteindre ce point.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Ça fait 24 ans que le Canada n’a pas joué du basketball olympique, mais l’équipe qui compétitionne à Paris croit qu’elle est capable de réaliser de grandes choses.

« Je ne peux pas dire que je n’avais pas l’impression que ç’allait se produire, a déclaré Nembhard, après que le Canada eut présenté une fiche de 3-0 en ronde préliminaire. Nous avons un groupe vraiment talentueux et nous devrions être dans cette position. Mais c’est agréable de voir que ça s’est concrétisé. Et de voir combien d’années ont été nécessaires pour en arriver là, c’est bon pour le pays. »

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, REUTERS Andrew Nembhard et R. J. Barrett

Vient maintenant la partie la plus difficile : la ronde éliminatoire.

Le Canada poursuivra sa quête d’une médaille d’or mardi, lorsqu’il affrontera la France en quarts de finale.

« Nous savons ce que le prochain tour implique, a dit le meneur Shai Gilgeous-Alexander. Tu sais que ce sera une bonne équipe à l’autre bout du terrain, peu importe qui c’est. Personne n’est à prendre à la légère. C’est pourquoi nous sommes venus ici, pour jouer contre les meilleurs du monde et tenter de les battre. »

Les Canadiens ont signé des victoires contre la Grèce, l’Australie et l’Espagne au tour préliminaire et ils ont terminé au sommet du Groupe A, avec une moyenne de 89 points par match.

Faire face à de la compétition relevée pour débuter le tournoi profitera à l’équipe pour la suite des choses, a analysé l’entraîneur-chef du Canada, Jordi Fernandez.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS L’entraîneur-chef du Canada, Jordi Fernandez

« Je pense que nous avons joué avec une mentalité de match numéro 7 parce que nous avons joué dans le groupe le plus difficile des Jeux olympiques. Même si ce n’était pas vraiment un match numéro 7. Nous savions également que ces équipes sont si bonnes que nous ne pouvions pas nous relâcher, a-t-il expliqué.

« Je pense que nous sommes mieux préparés que d’autres équipes qui avaient de grosses avances. Nous n’avons pas eu ces grosses avances et même si parfois c’était le cas, ces équipes étaient si compétitives qu’elles sont revenues. »

Il y a des choses sur lesquelles le Canada doit s’améliorer à mesure qu’il progresse, a cependant insisté Fernandez, notamment le fait d’être « meilleur en tant que groupe » et mieux terminer les parties.

Son équipe menait 49-38 à la mi-temps lors de son dernier match de la ronde préliminaire, mais elle a permis à l’Espagne de revenir au pointage avant de s’accrocher pour l’emporter 88-85.

« Quand tu n’as pas d’expérience dans ce type match et que tu ne sais pas ce que signifient ces parties, la seule façon d’acquérir de l’expérience est de les vivre, a affirmé Fernandez. Nous avons un groupe de gars qui ont vécu une Coupe du monde et maintenant, ils traversent des Jeux olympiques. Je pense qu’en ce moment, notre expérience nous amène au niveau supérieur. »

Le prochain adversaire du Canada ne sera pas une proie facile.

La France a battu le Japon et le Brésil lors des matchs préliminaires, mais elle s’est inclinée face à l’Allemagne. Elle a terminé deuxième du Groupe B après avoir présenté une moyenne de 81,0 points par match.

Le Canada comptera sur sa défensive efficace pour contenir les vedettes françaises Victor Wembanyama — qui a mené le tournoi pour les vols (huit) pendant la ronde préliminaire et qui a récolté le deuxième plus grand nombre de rebonds (32) — et Rudy Gobert.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS La vedette française Victor Wembanyama

Les Canadiens comptent sur leurs propres menaces. À l’approche de la ronde éliminatoire, l’Ontarien R. J. Barrett a inscrit 63 points, soit le troisième plus haut total du tournoi, tandis que Gilgeous-Alexander, de Hamilton, suit de près avec 55.

L’équipe tire également avantage des erreurs de ses adversaires, menant la compétition en ce qui concerne les points marqués sur des revirements, avec une moyenne de 22,3 par match.

Les joueurs canadiens doivent simplement être eux-mêmes alors que les Jeux olympiques se poursuivent, a soutenu Gilgeous-Alexander.

« Nous formons une très bonne équipe, a-t-il noté. Nous pouvons vous faire mal de plusieurs manières. Nous devons simplement continuer à nous améliorer. »