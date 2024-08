(Paris) Le phénomène suédois du saut à la perche Armand Duplantis a tenu son rang d’ultrafavori en conservant l’or olympique aux Jeux de Paris lundi soir au Stade de France, une performance rarissime.

Agence France-Presse

Duplantis (24 ans) est le seul à avoir franchi 6 m en finale. L’accompagnent sur le podium l’Américain Sam Kendricks, deuxième avec 5,95 m, et le Grec Emmanouil Karalis, troisième avec 5,90 m. Avant « Mondo », seuls l’Américain Bob Richards, en 1952 et 1956, et la Russe Yelena Isinbayeva, en 2004 et 2008, ont obtenu deux titres olympiques au saut à la perche.