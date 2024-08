(Saint-Denis) En constatant qu’elle s’élancerait du couloir 5 en demi-finale du 200 m, Audrey Leduc a fait : « Yes ! » En découvrant ensuite qu’elle se mesurerait à la nouvelle championne olympique du 100 m, elle a dit : « Oh ! »

La coureuse de Gatineau a poursuivi sa courbe d’apprentissage en accéléré aux Jeux olympiques de Paris, lundi soir, au Stade de France. Au propre comme au figuré.

Décontenancée par le départ électrique de Julien Alfred, la sprinteuse de Sainte-Lucie sacrée deux jours plus tôt sur la ligne droite, et celui de l’Américaine McKenzie Long, monarque de la NCAA, Leduc a perdu sa trajectoire optimale dans le virage.

« J’ai vraiment zigzagué dans mon corridor, a-t-elle décrit. Je suis peut-être juste dans le champ, mais on dirait que c’était plus serré que d’habitude. Ça a donc été difficile pour moi de seulement garder mon corridor. »

Plus concentrée à ne pas empiéter sur la ligne intérieure, l’athlète de 25 ans n’avait plus l’élan nécessaire pour rivaliser avec les concurrentes déboulant à sa droite. Rattrapée par la fatigue, elle a coupé le fil au sixième rang, à sept dixièmes d’Alfred. Seules les deux premières de chaque départ accédaient directement à la finale de mardi soir. Les deux autres finalistes étaient repêchées par le chrono.

Les jambes allaient bien, mais j’ai senti [la fatigue] avant la fin de la course. En même temps, ça allait tellement vite. C’est un peu comme pendant la demi-finale du 100 mètres : c’est un autre niveau. Je n’y suis pas nécessairement habituée, parce que je n’ai pas fait beaucoup de compétitions internationales où sont les meilleures au monde. Audrey Leduc

« C’était une vague assez relevée. De les voir partir… Tu dois rester avec elles. C’était également quelque chose de nouveau. Juste d’avoir pu vivre ça en demi-finale olympique, c’est quand même vraiment un beau bagage que j’ai acquis. »

Autre élément réjouissant à ses yeux : son chrono de 22,68 s, le 15e au combiné des trois séries, est une amélioration de deux dixièmes par rapport à celui de la veille au premier tour. Elle aurait eu besoin de son record canadien de 22,36 s pour accéder à une première finale.

Audrey Leduc tentait de devenir la toute première Canadienne à atteindre la finale du demi-tour de piste, une épreuve ouverte aux femmes pour la première fois en 1948.

Après avoir fait sa Carl Lewis aux Jeux du Canada de 2022 (100 m, 200 m, 4 x 100 m, longueur), elle ne regrette pas du tout son programme chargé dans la Ville Lumière, qui comprend également le relais 4 x 100 m, dont la première ronde aura lieu jeudi.

« C’est une occasion de pouvoir en vivre autant. Les Jeux du Canada sont différents, mais ce sont de mini-Jeux olympiques d’une certaine façon. […] Je referais la même chose, je n’y changerais rien. Ça m’a vraiment donné un bagage. »

Témoin de la course depuis la piste d’échauffement, son entraîneur, Fabrice Akué, formulait les mêmes observations à chaud que sa protégée. Le virage n’était pas fameux et l’ampleur du moment demande une adaptation.

« Elle a quand même eu un bon départ, elle a été patiente dans sa transition, mais elle a perdu sa trajectoire, a analysé le technicien. Elle a comme bifurqué vers l’extérieur. À ce moment-là, tu perds un peu les avantages des forces centrifuges. Tu te laisses déporter au lieu de maintenir les angles. Tu sors donc avec moins de vélocité de la courbe et, encore une fois, tu dois tout recréer. »

Les quatre courses individuelles de la championne canadienne devant 70 000 spectateurs représentent un « apprentissage » inestimable pour le duo basé au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Audrey Leduc (à gauche)

« À l’entraînement, ça se passe bien, elle est de plus en plus constante, a noté Akué. Faire la même chose dans le stade et arriver à challenger ces filles-là, c’est autre chose. »

L’étudiante au MBA à l’Université Laval faisait sans doute partie des demi-finalistes comptant le moins d’expérience sur la scène internationale. « Je vous garantis que l’année prochaine, on s’en va sur le circuit de la Diamond League, a conclu Akué. Elle va revoir ces filles-là dans les compétitions qu’on va faire. »

Desgagnés réjouit ses « goons »

Audrey Leduc a déjà pris des notes en vue des Championnats du monde de Tokyo, en septembre 2025. Elle a entre autres découvert l’existence de deux chambres d’appel à Paris. Facteur non négligeable en situation de haute tension : une toilette était accessible dans la seconde, juste avant de sauter sur la piste.

Elle a relayé l’information à son coéquipier Jean-Simon Desgagnés, qui a réussi ses débuts olympiques en se qualifiant pour la finale du 3000 m steeple qui clôturera la soirée de mercredi.

Ce ne fut pas aussi serré qu’à la finale du 100 m de dimanche soir, mais il a néanmoins dû exécuter son plus beau cassé du tronc pour ne pas se faire surprendre par un rival allemand qui tentait de lui chiper la cinquième place, la dernière menant à l’étape ultime.

Trois centièmes, ce ne sont pas les cinq millièmes séparant Noah Lyles de Kishane Thompson, mais l’étudiant en médecine a quand même eu chaud en attendant le dévoilement des résultats officiels sur l’écran géant.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Jean-Simon Desgagnés (à gauche) a enregistré le temps le moins rapide parmi les qualifiés à la finale.

« Tout peut arriver dans ces fins de course, a constaté Desgagnés. Bien que j’avais ça en tête [le retour d’un adversaire], on dirait que pendant la course, pas que je l’ai oublié, mais mon attention n’était plus là-dessus. Je retiens qu’il faut vraiment pousser jusqu’à la fin. En même temps, ce n’est pas comme si j’avais tant de ressources. J’ai vraiment tout donné et ça a été un dernier kilomètre digne d’une demi-finale olympique. »

Jusque-là, le protégé de l’entraîneur Félix-Antoine Lapointe avait livré une prestation impeccable sur le plan tactique, se maintenant toujours parmi les cinq ou six premiers dans une série dominée par l’Éthiopien Lamecha Girma, détenteur du record mondial.

Huitième aux Mondiaux de Budapest, l’été dernier, le demi-fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges vise un classement similaire à ses premiers JO. Son accession à la finale n’est qu’une « première case cochée ».

« Je ne suis plus ici pour figurer dans les 10-15 derniers d’une demi-finale. Je suis ici pour être dans le top 5 et ensuite finir dans le top 10 en finale. »

En cette autre journée chaude en région parisienne, Jean-Simon Desgagnés s’est senti « emmitouflé » par les encouragements de sa quinzaine de partisans venus le soutenir dans le Stade de France, un groupe d’amis de longue date qu’il a affectueusement surnommé « les goons ». Avant de pouvoir les rejoindre pour festoyer et brasser la cage dans la capitale française, il met des « œillères » jusqu’à la finale, où on ne fera pas de quartier entre les haies.