Jean-Simon Desgagnés (à gauche) a enregistré le temps le plus lent parmi les qualifiés à la finale.

Jean-Simon Desgagnés s’est qualifié pour la finale du 3000 m steeple aux Jeux olympiques de Paris. Il a obtenu le cinquième et dernier laissez-passer de la troisième vague de qualifications.

Son plus proche poursuivant, l’Allemand Frederik Ruppert, a bien failli lui subtiliser sa place. Il a terminé sa course à 3 centièmes de seconde du Québécois.

« En finale, mon objectif sera de rivaliser pour faire le top 10, a-t-il partagé en entrevue d’après-course avec Radio-Canada. J’aurai une gestion de course différente dans le but d’avoir une meilleure fin ».

Desgagnés a complété sa course en 8:25,28 s, soit le pire temps parmi les qualifiés à la finale, qui se tiendra mercredi. Natif de Québec, il participe à ses premiers Jeux olympiques.

Le steeple est une course lors de laquelle les participants traversent divers obstacles, comme de larges barrières fixes ou des fosses remplies d’eau. Ces barrières sont différentes des haies. Elles sont un peu plus basses, et restent en place lorsqu’elles sont percutées.

Si près du but

Pour sa part, l’Ontarien Brendon Rodney devra passer le repêchage pour continuer son aventure parisienne au 200 m. Il a fini sa course de série à la quatrième position, à un centième de seconde d’un laissez-passer direct pour la demi-finale.