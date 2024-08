(Paris) Le Comité olympique belge a annoncé dimanche qu’il retirerait son équipe du relais mixte de triathlon des Jeux olympiques de Paris après qu’une de ses athlètes ayant nagé dans la Seine soit tombée malade.

Associated Press

Claire Michel, qui a participé au triathlon féminin mercredi, « est malheureusement malade et devra se retirer de la compétition », a indiqué le Comité belge dans un communiqué.

Le relais mixte doit avoir lieu lundi, le segment de natation étant également prévu dans la Seine. Aucun détail n’a été donné sur la maladie, mais elle survient alors que les inquiétudes sur la qualité de l’eau du fleuve ont marqué les dernières semaines.

Les organisateurs avaient déclaré que les niveaux de bactéries dans la rivière étaient à un niveau considéré comme sans danger pour les athlètes.

Le comité belge a ajouté qu’il « espère que des leçons seront tirées pour les futures compétitions de triathlon aux Jeux olympiques. Nous pensons ici à la garantie des jours d’entraînement, des jours de compétition et du format de la compétition, qui doivent être clarifiés au préalable et garantir qu’il n’y ait pas d’incertitude pour les athlètes, leur entourage et les partisans. »