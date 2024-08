(Paris) Le Serbe Novak Djokovic a remporté la première médaille d’or olympique de sa carrière en battant l’Espagnol Carlos Alcaraz en deux manches de 7-6 (3), 7-6 (2), dimanche, lors du tournoi de tennis masculin des Jeux de Paris.

Associated Press

Âgé de 37 ans, Djokovic a eu besoin de deux heures et 50 minutes pour ajouter le dernier grand accomplissement qui lui manquait à son étincelant palmarès.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Novak Djokovic a fondu en larmes après sa victoire.

L’impressionnante carrière de Djokovic incluait déjà 24 titres en simple en Grand Chelem, ce qui constitue un record, ainsi que le plus grand nombre de semaines passées au premier rang mondial, tant chez les hommes que chez les femmes.

Le Serbe avait déjà gagné une médaille aux Jeux olympiques d’été, en 2008, mais il s’agissait d’une médaille de bronze. Il a clairement indiqué que ce n’était tout simplement pas suffisant.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic montre l’insigne de son pays après avoir mis la main sur la médaille d’or.

Avant de battre l’Italien Lorenzo Musetti en demi-finale, vendredi, Djokovic montrait un dossier de 0-3 à ce point-ci d’un tournoi olympique en simple. Chaque fois, il s’était incliné devant l’éventuel champion, soit l’Espagnol Rafael Nadal, en 2008, le Britannique Andy Murray, en 2012, et l’Allemand Alexander Zverev, en 2021.

Djokovic est devenu l’homme le plus âgé à décrocher la médaille d’or en simple dans son sport depuis 1908. Il a aussi privé Alcaraz, qui est âgé de 21 ans, de devenir le plus jeune.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz a félicité Novak Djokovic à la fin du duel.

Il s’agissait d’une revanche de la finale du tournoi de Wimbledon, il y a trois semaines, qu’Alcaraz avait gagnée, à la suite de son titre à Roland-Garros, en juin.

Alcaraz avait aussi défait Djokovic lors de la finale de 2023 au All England Club. Le Serbe avait cependant vaincu l’Espagnol lors des demi-finales du tournoi de Roland-Garros, sur la surface de terre battue qui a aussi été utilisée pour les Jeux olympiques.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Il y a eu plusieurs longs échanges remplis de superbes frappes sur la ligne de fond ainsi que de très bons amortis — ceux d’Alcaraz avaient tendance à avoir plus de succès et ils étaient parfois si bons que même Djokovic refusait de les pourchasser — et d’énormes sprints en défensive des deux côtés. Ils ont si bien servi qu’aucun des deux n’a été brisé une seule fois : Djokovic a sauvé huit balles de bris tandis qu’Alcaraz en a sauvé six.

Le bronze aux Espagnoles en double

Plus tôt dans la journée, les Espagnoles Cristina Bucsa et Sara Sorribes Tormo ont remporté la médaille de bronze en double féminin.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Cristina Bucsa et Sara Sorribes Tormo

Busca et Sorribes Tormo ont vaincu les Tchèques Karolina Muchova et Linda Noskova en deux manches de 6-2, 6-2.

Bucsa et Sorribes Tormo ont gagné la cinquième médaille de l’Espagne en double féminin aux Jeux d’été. Elles avaient également triomphé ensemble lors d’un tournoi à Madrid, en mai.

Aucune des deux femmes n’a déjà gagné un titre du Grand Chelem en double.

Plus tard dimanche, lors de la finale du double féminin, Mirra Andreeva et Diana Shnaider visaient la médaille d’or pour les athlètes individuels neutres, parce que leur pays, la Russie, n’était pas autorisé à être représenté à Paris.

Andreeva et Shnaider doivent affronter les Italiennes Sara Errani et Jasmine Paolini.

Muchova et Noskova, qui faisaient leurs débuts en équipe, ont éliminé les favorites du tournoi au deuxième tour, les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula.

Muchova a été finaliste en simple lors du tournoi de Roland-Garros, en 2023, et elle a atteint les demi-finales des Internationaux des États-Unis.

Muchova est revenue au jeu en juin après une absence de 10 mois en raison d’une intervention chirurgicale au poignet droit.

Âgée de 19 ans, Noskova a battu la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, lors du troisième tour des Internationaux d’Australie, en janvier.