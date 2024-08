PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

La quinzaine inoubliable de l’équipe canadienne de soccer aux Jeux olympiques de Paris, remplie de hauts et de bas, s’est terminée avec une défaite aux tirs au but, en quarts de finale, samedi face à l’Allemagne. Sur la photo, Kadeisha Buchanan (3) et Kailen Sheridan.