Summer McIntosh (à droite) est consolée par sa coéquipière Kylie Masse à l’issue de la course.

Les Canadiennes sont passées bien près d’obtenir une médaille au relais 4 x 100 m quatre nages, avec une quatrième place. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la triple médaillée d’or Summer McIntosh a été le maillon faible de l’équipe.

Les Américaines ont remporté l’or, les Chinoises, l’argent et les Australiennes, le bronze.

La course du Canada avait bien commencé, gracieuseté de Kylie Masse et de sa performance sur le dos. L’Ontarienne était deuxième au virage, et troisième au relais. Sophie Angus a pu maintenir cette position à la brasse, grâce à une poussée impressionnante dans les derniers mètres.

Puis, est entrée Maggie Mac Neil au papillon. Époustouflante, la nageuse s’est emparée du deuxième rang. Grâce à ses efforts, le Canada s’est doté d’une demi-seconde d’avance sur les Autraliennes, au 3e rang.

Au style libre, Summer McIntosh a perdu graduellement l’avance du Canada, qui a terminé à sept dixième des Chinoises. Les États-Unis ont dominé la course, avec plus de trois secondes d’avance sur la deuxième place.

La décision d’aligner McIntosh dans cette course était controversée, puisque sa compatriote Penny Oleksiak avait été plus rapide sur cette distance au cours des derniers mois.

Le classement 1- États-Unis - 3:49,63 (record mondial) 2- Australie - 3:53,11 3- Chine - 3:53,23 4- Canada - 3:53,91

Cinquième place

Chez les hommes, les Canadiens ont terminé la même épreuve au cinquième rang. La course a été faible en rebondissements pour l’Unifolié. Au premier relais, l’équipe occupait déjà le cinquième rang, et l’a conservé jusqu’à la fin.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE De gauche à droite: Ilya Kharun, Blake Tierney, Finlay Knox et Josh Liendo

Le suspense a toutefois été entier parmi les meneurs. C’est finalement la Chine qui l’a emporté, après une poussée victorieuse dans les derniers mètres. Il s’agissait d’une première historique, car les Américains ont remporté toutes les éditions olympiques du relais 4 x 100 m quatre nages depuis sa création. Ce sont justement eux qui ont obtenu la médaille d’argent. Les Français ont mérité le bronze.

L’équipe canadienne était composée de Josh Liendo, Finlay Knox, Blake Tierney et d’Ilya Kharun.

Au relais quatre nages, quatre styles sont effectués par différents nageurs. Chaque athlète ne peut participer qu’à une partie du relais. Le relais commence toujours avec le dos, se poursuit à la brasse, suivi du papillon et du style libre.