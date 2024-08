Summer McIntosh (à droite) est consolée par sa coéquipière Kylie Masse à l’issue de la course.

(Paris) Difficile de reprocher quoi que ce soit à Summer McIntosh. Prolifique, elle a décroché quatre médailles, dont trois en or à Paris. Cependant, sa quatrième place au relais féminin 4x100 mètres quatre nages de dimanche soir la laissera sur sa faim jusqu’aux Jeux de Los Angeles, dans quatre ans.

En cette dernière soirée de natation au Paris La Défense Aréna, Kylie Masse, Sophie Angus et Maggie Mac Neil nageaient pour leur pays, leur entourage, mais surtout pour leur coéquipière Summer McIntosh.

Il manquait une seule médaille au prodige de 17 ans pour égaler la marque de la patineuse de vitesse Cindy Klassen, détentrice du record de médailles remportées par un athlète canadien lors de mêmes Jeux, établi à Turin, en 2006.

Le quatuor canadien est cependant arrivé à court, par 68 centièmes. Et si McIntosh n’a pas pu croquer dans une cinquième médaille, c’est en raison de ses deux longueurs en style libre. La Canadienne l’a reconnu d’entrée de jeu dans la zone mixte.

« J’étais fatiguée, a-t-elle admis, mais tout le monde l’était et on s’entraîne pour ça. On a les outils pour trouver des options habituellement », a-t-elle laissé tomber, affligée par le sentiment d’avoir laissé tomber son équipe.

Ses trois coéquipières ont maintenu le Canada dans le trio de tête à chacun des relais. Au papillon, Mac Neil a propulsé son équipe grâce à un excellent premier 50 mètres de 25,39 secondes, suffisant pour installer McIntosh en deuxième position pour le dernier quart de la course. Or, l’Ontarienne s’est fait coiffer dans les 25 derniers mètres par l’Australienne Mollie O’Callaghan et la Chinoise Junxuan Yang. Elle était visiblement à court de ressources sur une distance ne faisant pas partie de ses spécialités.

McIntosh, en état de choc, n’avait toujours pas retiré son casque de bain et ses lunettes 20 minutes après la fin de sa course. « Je voulais vraiment laisser tout ce que j’avais dans la piscine, mais le résultat n’est pas venu. »

À la fin de sa performance, pendant que les résultats s’affichaient sur l’écran géant du stade, McIntosh s’est recroquevillée, au bout de son couloir. La vétérane Kylie Masse est venue la réconforter.

« Quand on nage, on se concentre seulement sur notre couloir. Mais on connaît nos adversaires, on savait que ce serait rapide », a indiqué Masse, pour rassurer sa jeune amie.

Comme Mac Neil l’a rappelé, toutefois, « c’était notre meilleure chance de monter sur le podium et on est arrivée proche. Mais on savait aussi que les Chinoises étaient très fortes. » Il s’agissait d’ailleurs de la dernière participation olympique de la championne du 100 m papillon des Jeux de Tokyo.

Le classement 1– États-Unis – 3:49,63 (record mondial) 2– Australie – 3:53,11 3– Chine – 3:53,23 4– Canada – 3:53,91

Une autre quatrième place pour Harvey

Même si elle n’a pas enfilé son maillot en cette soirée de clôture, Mary-Sophie Harvey avait encore espoir de devenir médaillée olympique. Lors des rondes préliminaires, la veille, le Canada avait assuré sa place en finale. Le papillon de Harvey réalisé en 57,68 secondes avait aidé son équipe à gagner sa vague.

Ainsi, même si elle regardait la course des gradins, elle aurait hérité d’une médaille si ses coéquipières avaient assuré, dimanche.

« J’ai un petit goût amer, je pense que j’ai un record de quatrième place », a soufflé la Québécoise, en retenant ses larmes pour ne pas abîmer le maquillage à l’effigie du Canada sur ses joues.

En effet, pour la quatrième fois de ces Jeux, Harvey termine au pied du podium. Elle a connu le même sort au 200 m style libre, au relais 4x200m style libre et au 4x100m style libre.

C’est difficile à digérer, parce que souvent, on parle de la carrière des athlètes avec les médailles et rares sont les fois où on va parler des autres positions. Mais j’essaye justement de ne pas baser ma carrière sur ça. Mary-Sophie Harvey

La soirée de dimanche a cependant eu l’effet d’un coup de massue, car elle devra traverser un autre cycle olympique avant d’espérer toucher à son rêve.

« C’est difficile. Je ne vais pas mentir, c’était difficile, a-t-elle dit avant de prendre une pause. C’était un sentiment similaire au 4x200m libre, même si je savais très bien que je n’allais pas nager le soir. J’avais juste le goût de leur donner une petite poussée pour les faire avancer plus vite. Je pense qu’on méritait cette médaille-là. »

5e place pour l’équipe masculine

Le relais masculin canadien avait terminé en septième position au 4x100m quatre nages à Tokyo en 2021.

La cinquième place acquise par les nageurs Blake Tierney, Finlay Knox, Ilya Kharun et Josh Liendo marque une amélioration. En vérité, il n’y avait presque aucune chance de médaille pour le Canada considérant que la course impliquait les Chinois, les Américains et les Français.

Dès la deuxième longueur sur le dos de Finley, le Canada nageait en cinquième position. Et ça n’a jamais changé.

Ils ont mieux nagé que les Australiens, les Allemands et les Néerlandais, mais le groupe de tête avait pris trop d’avance. Même Ilya Kharun, en papillon, et Josh Liendi, en crawl, tous les deux médaillés à ces Jeux, ont été incapables de combler le retard.

La dernière médaille du Canada dans cette épreuve remonte aux Jeux de Séoul en 1988.

Pour les archives, la médaille de bronze gagnée par la France a permis à la sensation Léon Marchand d’ajouter une cinquième médaille à sa collection.

Classement 1– Chine – 3:27,46 2– États-Unis – 3:28,01 3– France – 3:28,38 5– Canada – 3:31,27

Le bilan

Le Canada aura donc remporté huit médailles à la piscine lors de ces Jeux. Summer McIntosh, Ilya Kharun, Kylie Masse et Josh Liendo se sont partagés trois médailles d’or, deux en argent et trois en bronze.

McIntosh, révélée il y a trois ans à Tokyo, aura été la bougie d’allumage du Canada avec la moitié de la récolte lui appartenant.

« Évidemment, je suis très heureuse de mon résultat. J’ai vécu les jours les plus fous de ma vie ici. J’essaye de le réaliser, parce que c’est pour ça que j’ai travaillé. Ça arrive seulement une fois aux quatre ans. Je pense déjà à L. A., pour être honnête », a souligné celle qui est montée trois fois sur la plus haute marche du podium au cours de la semaine.

À Tokyo, en 2020, le Canada avait raflé six médailles. À Rio, en 2016, six également. Puis à Londres, en 2012, que trois.

Les Jeux de Paris auront donc été les plus productifs depuis ceux de Los Angeles en 1984, où le Canada avait gagné 10 médailles, mais dans un contexte de boycottage, faut-il le rappeler.

Kylie Masse, première nageuse canadienne a remporté au moins une médaille lors de trois Jeux consécutifs, ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve, mais l’athlète de 28 ans espère que son équipe pourra poursuivre sur cette lancée en 2028, avec ou sans elle. « Il faut garder le rythme. Lorsque tu es entouré d’une équipe comme celle-là, qui te pousse et te motive, tu veux évidemment continuer à t’améliorer. Il faut juste continuer à s’encourager. »