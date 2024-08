(Paris) Comment un jeune homme de Toulouse a-t-il convaincu Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, de le prendre sous son aile à l’Université d’État de l’Arizona ?

Grâce à son initiative. En mai 2020, depuis son domicile dans le sud de la France, Léon Marchand a contacté Bowman via son adresse courriel.

Le journal Le Parisien a eu accès au contenu de ce message envoyé comme une bouteille à la mer.

« Cher monsieur. Je suis un nageur français, mon nom est Léon Marchand (18 ans). J’aimerais pouvoir rejoindre l’université d’Arizona State à l’été 2021 pour nager et concourir en NCAA avec votre incroyable équipe. Pensez-vous que je pourrais obtenir une bourse ? Quel est le niveau d’études requis (TOEFL, SAT…) ? Vous trouverez ci-joint mon CV. Merci pour le temps que vous passerez à étudier ma demande. Sportivement, Léon »

Quatre ans après la réception de ce courriel, qu’il a toujours conservé d’ailleurs, Bowman festoyait dans les gradins de Paris La Défense Arena lorsque son poulain est devenu le premier athlète français à remporter quatre médailles d’or aux mêmes Jeux olympiques. Dominant à l’épreuve du 200 mètres quatre nages en fracassant un quatrième record olympique, Marchand a été ovationné en héros, acclamé comme un géant et comparé au plus grand.

De grands Jeux

Avant même que la flamme olympique ne soit allumée pour lancer officiellement les Jeux de Paris, il y a une semaine, on annonçait Marchand comme l’homme à battre à la piscine. Il revendiquait cinq titres mondiaux, dix titres nationaux en NCAA et un record du monde au 400 mètres quatre nages.

Bowman, vêtu d’un chandail à l’effigie des Bleus, s’est adressé aux médias au terme de la dernière course individuelle de son élève. Pendant qu’il vantait les mérites du nageur de 22 ans, les spectateurs scandaient « Léon ! Léon ! ». Ça enterrait pratiquement la voix de baryton de l’Américain de 59 ans.

PHOTO SÉBASTIEN BOZON, AGENCE FRANCE-PRESSE Léon Marchand a aidé la France à décrocher le bronze lors de la finale du relais 4x100 m quatre nages, dimanche.

« Quand il a commencé à nager en NCAA, c’est là qu’il s’est épanoui. Il se nourrit à l’intérieur de cet environnement », a-t-il commenté devant la horde de journalistes agglutinée autour de lui.

Marchand a non seulement touché le muret en premier à chacune de ses quatre courses individuelles, mais aussi fracassé quatre records olympiques, dont deux appartenant à Phelps. Selon Bowman, la maturité de Marchand explique comment il a pu performer ainsi devant les siens.

Entre les compétitions, il sait quoi faire. Il sait comment se préparer à l’extérieur de la piscine. Il sait comment bien dormir, comment bien se détendre, comment bien manger. Tous ces éléments font une différence. Bob Bowman, entraîneur de Léon Marchand

« Après, comme il s’est bien entraîné, ça devient des automatismes dans un contexte comme celui-là. »

Le nouveau Phelps

À partir du début des années 2000, Bowman et Phelps ont formé un tandem redoutable ; 28 médailles olympiques, dont 23 en or, et 39 records du monde. On parle aujourd’hui de Phelps comme du nageur le plus talentueux, prolifique et accompli de l’histoire.

Avec ce qu’il a démontré dans la piscine parisienne, et aux vues de son association avec Bowman, Marchand se fait de plus en plus comparer à la torpille américaine.

PHOTO MARK BAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Phelps et Bob Bowman en 2007

« Les deux performent au plus haut niveau, les deux savent comment s’adapter à ces grosses commandes et ils savent nager au meilleur de leurs capacités lorsque la pression est énorme », reconnaît Bowman, s’avançant prudemment sur le chemin de la comparaison.

Chose certaine, « Léon a rejoint Michael dans ce club très prisé d’athlètes qui, lorsque la pression s’intensifie, nagent mieux ».

À Paris, le nageur de 22 ans participait à ses deuxièmes Jeux olympiques. Il cumule au total quatre médailles d’or en épreuves individuelles. Au bout de ses deuxièmes Jeux, à 19 ans, Phelps en comptait autant.

« Les deux ont l’habileté de sentir l’eau », a affirmé Bowman pour contenter les journalistes.

Il a cependant laissé savoir que « Léon dispose d’un corps très aérodynamique. Il est très bon sous l’eau ».

Marchand concède deux pouces en grandeur à Phelps. C’est pourquoi, selon l’œil de leur entraîneur, il paraît « moins gros et moins puissant ».

Leur plus grande similitude, toutefois, réside dans leur éthique de travail. « Le désir de recommencer chaque jour pour constamment performer et s’entraîner. »

La suite

Personne ne sait si Marchand aura l’ambition de monter huit fois sur la plus haute marche du podium lors des Jeux de Los Angeles, dans quatre ans, comme l’a fait son prédécesseur à Pékin, en 2008.

PHOTO CLODAGH KILCOYNE, ARCHIVES REUTERS Leon Marchand pose devant des photographes.

Pour y arriver, le Français devrait obligatoirement compétitionner en style libre, ce qu’il n’a pas fait à Paris. « Son style libre n’a pas été fantastique ici », a commenté Bowman à propos de ce qu’il a vu dans les courses à quatre nages. « Mais il pourrait l’être.

« Au 100 m brasse, il pourrait être très bon. Je pense qu’il pourrait faire le 100 m papillon lorsqu’il deviendra plus vieux et plus fort. »

À son retour sur le campus de l’Université d’État de l’Arizona, Marchand ne sera plus considéré comme l’étudiant en informatique qui aspire à être un bon nageur. Il sera reconnu et identifié comme le visage des Jeux olympiques de Paris et l’héritier légitime de Phelps.

Bowman sait à quel point le quotidien de Marchand changera. Cependant, il est impossible de s’y préparer complètement, note-t-il. Pour l’avoir vécu avec Phelps, l’entraîneur sait exactement à quoi le nouveau chouchou de la natation sera confronté. Mais il connaît Marchand et c’est pourquoi il n’est nullement inquiet pour la suite des choses.

« Il aura affaire à plein de gens qui tenteront de le guider. Il devra donc rester près de son cercle. Il fera face à beaucoup de choses qui n’ont rien à voir avec la natation. Il fera de l’argent. À un certain point, je devrai peut-être le ramener. Et dans six semaines, on reprendra l’entraînement. Maintenant, il a besoin d’une pause. Il en a vraiment besoin. Une pause mentale et physique. Mais il s’amusera. Mon Dieu qu’il s’amusera ! »