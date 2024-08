Kristen Faulkner a procuré aux États-Unis leur première médaille d’or à la course en ligne en 30 ans.

Kristen Faulkner gagne la course en ligne, Olivia Baril 44 e

(Paris) Kristen Faulkner a bien choisi le moment pour lancer son attaque, remportant la course en ligne féminine de cyclisme des Jeux olympiques de Paris, dimanche.

Jerome Pugmire Associated Press

Elle est devenue la première Américaine à enfiler la médaille d’or dans cette épreuve en 30 ans, franchissant le fil d’arrivée de cette course de 158 kilomètres en moins de quatre heures.

En vertu de son chrono de trois heures, 59 minutes et 23 secondes, Faulkner a devancé la Néerlandaise Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky par 58 secondes. Ces deux dernières et la Hongroise Blanka Vas ont été séparées avec la photo-témoin à l’arrivée.

Les Canadiennes Alison Jackson (4:04,23) et Olivia Baril (4:07,16) ont respectivement pris les 19e et 44e rangs.

Faulkner et Kopecky ont rejoint Vos et Vas avec trois kilomètres à parcourir. Lorsque Faulkner a lancé son sprint, les trois autres ont hésité à la suivre et elles n’ont jamais été en mesure de la rattraper.

Elle n’avait que la tour Eiffel et la gloire devant elle.

La femme de 31 ans originaire de l’Alaska est la première Américaine à remporter une médaille en cyclisme sur route, toutes couleurs confondues, depuis que Connie Carpenter et Alexi Grewal ont remporté les médailles d’or aux Jeux de Los Angeles, en 1984.