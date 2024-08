(Levallois-Perret, France) À bon droit, le collègue Alexandre a obtenu l’une des meilleures chambres de notre appart’hôtel de Levallois-Perret : le penthouse du coin, au sixième étage. On est loin du Reine Elizabeth, mais il a deux fenêtres, ce qui lui procure un courant d’air providentiel en cette canicule qui semble heureusement vouloir s’achever.

En étirant le cou, notre Léon Marchand de la plume peut même apercevoir la pointe de la tour Eiffel, à quatre kilomètres à vol d’oiseau. Ce qu’il ignore peut-être – on ne sait jamais avec lui –, c’est que la tour a été entièrement dessinée, conçue et préassemblée dans les anciens ateliers de la société Gustave Eiffel & Cie, à cinq minutes de marche de l’hôtel.

C’est Murielle, sympathique dame du quartier rencontrée au kiosque à journaux de l’autre côté de la rue, qui m’a raconté tout cela.

Sous la direction du célèbre ingénieur et homme d’affaires, 150 ouvriers ont travaillé sur le projet achevé en un peu plus de deux ans, juste à temps pour l’Exposition universelle de 1889. Les deux tiers des 2 500 000 rivets avaient été posés à chaud dans l’usine, ce qui a permis l’érection de la tour de 300 mètres en un temps record.

Chacune des médailles remises aux Jeux de Paris contient 18 grammes du fer de la tour Eiffel.

« Dans les années 1950, Levallois-Perret était encore un quartier industriel, m’a expliqué Murielle. En plus de Gustave Eiffel, qui a aussi fabriqué la structure de la statue de la Liberté, il y avait la grande usine Citroën un peu plus loin en bord de Seine. » La célèbre 2CV y a été conçue et produite.

« Aujourd’hui, c’est un quartier bourgeois de ce qu’on appelle la petite couronne », a-t-elle noté. Particularité : ses rues suivent un plan quadrillé, comme en Amérique du Nord.

D’une superficie d’à peine 2 km⁠2, Levallois-Perret compte près de 70 000 habitants, ce qui en fait la commune la plus densément peuplée d’Europe et l’une des plus denses au monde.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le parc Gustave-Eiffel

Pourtant, rien n’y paraît en cette période d’effervescence olympique (mais aussi de vacances). Rien à voir avec notre quartier d’Ikebukuro pendant les Jeux de Tokyo, même en plein contexte pandémique à l’été 2021.

Tard vendredi, nous sommes allés manger à une trattoria de la place Jean-Zay, bordée de cinq ou six terrasses. Des locaux étiraient la soirée autour d’une bouteille de rosé. Gianluca, le propriétaire d’origine sicilienne, était tout heureux de renouer avec l’accent québécois, lui qui a vécu à Rivière-des-Prairies.

« Mais ché ne peux pas vous faire de poutine… Ché n’ai pas, vous savez, le nom dou fromadje ? » Couic, couic ? « C’est ça ! »

Sur recommandation de Murielle, je suis passé par le parc Gustave-Eiffel, samedi matin.

Encaissé entre des immeubles résidentiels sur les lieux précis de l’ancienne usine, l’endroit est une sublime oasis, carrefour entre jardins floraux, arboretum, aire de jeu, fontaine et galerie d’art à ciel ouvert.

De nombreuses affiches renseignent sur les plantes, les insectes, les légumes. Les oiseaux ont leur propre cabane identifiée : masure de la sittelle torchepot, guinguette de la bergeronnette, mas de la mésange charbonnière, etc.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le parc Gustave-Eiffel

Le souvenir d’Eiffel est rappelé par de grandes œuvres murales en trompe-l’œil dessinées sur le côté d’immeubles. Sous une arche de branches, j’ai surpris des amoureux des bancs publics, bancs publics. À quelques pas de là, j’ai pris un air grave en arrivant à côté d’une reconstitution en bois du « Dormeur du val », poème par lequel j’ai découvert Rimbaud à l’adolescence :

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.