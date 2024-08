(Paris) Les larmes coulaient sur la joue de Kacie Bosch alors qu’elle évoquait samedi la possibilité de jouer pour une médaille olympique.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Bosch et ses coéquipières venaient tout juste de décrocher une place pour les demi-finales féminines de basketball 3x3 — une position qui n’avait jamais été garantie pour une équipe canadienne faisant sa première participation olympique.

« Ç’a été un parcours tellement en montagnes russes pour nous, même lors des [qualifications]. Nous avons disputé certains matchs au cours desquels nous pensions que nous aurions pu et aurions dû mieux jouer », a déclaré la meneuse originaire de Lethbridge, en Alberta.

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Kacie Bosch

« Et puis, en arrivant ici, tous les matchs sont difficiles. Nous en avons perdu quelques-uns en prolongation, nous avons eu des matchs serrés très difficiles. Mais notre équipe n’a jamais abandonné. C’est donc tout simplement incroyable de vivre ce voyage avec les coéquipières. »

Le parcours n’a pas été linéaire.

Michelle et Katherine Plouffe, d’Edmonton, ont lancé l’idée de créer un programme 3x3 en 2019, après des années avec l’équipe nationale féminine.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Katherine Plouffe (2) et Michelle Plouffe (1)

Pour le faire décoller, les sœurs jumelles ont dû financer leur propre entraînement et leurs déplacements, convaincre les joueuses de les rejoindre et parcourir le monde à la recherche des opportunités de jeu.

Les sœurs Plouffe mènent désormais une équipe canadienne qui a présenté une fiche de 4-3 en ronde préliminaire à Paris.

« C’est le genre de joueuses qui, lorsque le match est en jeu, sont excitées et se montrent à la hauteur, a observé l’ailière Paige Crozon. Le simple fait d’avoir ça dans notre équipe est un énorme atout à tous points de vue. »

Les sœurs Plouffe ont déjà vécu les projecteurs olympiques, jouant pour une équipe canadienne qui a terminé septième aux Jeux olympiques de Rio, en 2016. Michelle a également participé aux Jeux de Londres, en 2012.

Cette expérience, ainsi que la personnalité des jumelles, s’est avérée une aubaine pour l’équipe de 3x3, a dit Crozon.

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Paige Crozon

« Elles sont tellement optimistes et elles ont tellement les pieds sur terre. Elles sont si humbles et pourtant si sûres d’elles, ce qui, je pense, est tout simplement admirable et inspirant, a-t-elle soutenu. Ce sont d’incroyables joueuses de basketball, mais ce sont encore de meilleures personnes. Je pense que tout le monde autour [du basketball 3x3] peut en témoigner. »

Le leadership des sœurs a porté ses fruits à Paris.

Le Canada a amorcé le tournoi olympique avec un dossier de 3-1, mais il a ensuite subi deux défaites consécutives en prolongation, aux mains des États-Unis et de l’Espagne, vendredi.

L’équipe s’est ressaisie en défaisant l’Azerbaïdjan pour terminer la ronde préliminaire. Elle a par la suite signé une convaincante victoire de 21-10 contre l’Australie lors d’un match de barrage, décrochant ainsi sa place en demi-finales.

« Ça témoigne de l’équipe que nous pouvons monter. C’est simplement un énorme regain de confiance pour le prochain tour, a affirmé Michelle après la victoire. Et maintenant, nous pouvons jouer pour une médaille, ce qui est vraiment génial. »

Le Canada affrontera l’Allemagne lors des demi-finales, lundi. L’autre demi-finale opposera l’Espagne aux États-Unis.

Les Allemandes ont présenté une fiche de 6-1 lors de la ronde préliminaire pour trôner au sommet du classement de huit équipes. Cet exploit a propulsé la formation directement en demi-finales.

Le Canada et l’Allemagne ont déjà croisé le fer pendant le tournoi. Les Allemandes ont gagné 19-15, jeudi.

Les représentantes de l’Unifolié savourent l’occasion de prendre leur revanche.

« Il y a eu beaucoup de choses pendant ce périple, mais pas de la facilité, a insisté Michelle Plouffe. Ça signifie beaucoup de jouer pour une médaille. »