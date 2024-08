(Saint-Denis) Charles Philibert-Thiboutot a couru sa meilleure course de la saison. Ça n’a pas suffi. Le parcours du Québécois s’est arrêté en demi-finales du 1500 mètres des Jeux olympiques de Paris, dans un Stade de France plein à craquer en raison de la finale du 100 m masculin disputée quelques minutes plus tard, dimanche.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le coureur de 33 ans a stoppé le chrono après trois minutes, 33,29 secondes (3 : 33,29), mais ça ne lui a valu que le 11e temps sur 12 de sa vague.

Philibert-Thiboutot a raté la qualification de 55 centièmes, une fin de Jeux tout de même crève-cœur pour l’ex-Rouge et Or.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ce n’est pas le repêchage couru la veille qui l’aura privé de jambes. Philibert-Thiboutot etime qu’une erreur tactique commise dans le dernier tour l’a miné.

« Je ne pense pas. Je me suis fait [emboîté], a-t-il expliqué. Vers 300 m de la fin, je me suis retrouvé derrière le Français [Azeddine] Habz. Je suis passé de quatrième à 11 en 100 m. Je n’ai pas pu remonter avec les leaders. J’ai tout donné, mais il était trop tard. C’est là que j’ai perdu la course. C’est dommage, mais c’est ça. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot après la course

D’autant plus que l’athlète de Québec avait réussi à bien se positionner jusque-là. Après une course lancée plutôt rapidement par l’Américain Yared Nuguse – vainqueur en 3 : 31,72 –, Philibert-Thiboutot occupait le cinquième rang après 300 m. Un tour plus tard, il s’y trouvait toujours, bien logé devant le peloton.

Le tempo a augmenté dans l’avant-dernier tour et Philibert-Thiboutot a alors quitté le top 6, mais n’était pas mal placé, autour de la huitième place.

« Je m’attendais à ce rythme. Toute l’année, je me suis préparé en me disant qu’il fallait que j’arrive ici prêt à faire un record personnel. Aujourd’hui, si je n’avais pas été arrêté dans la courbe arrière, j’aurais couru un record personnel dans une troisième course en trois jours. Ce n’est pas parce que je n’étais pas prêt. Tactiquement, j’ai fait une erreur impardonnable.

« J’étais dans une bonne position toute la course sauf à ce moment. Il y a peut-être eu une ouverture d’une fraction de seconde que je n’ai pas prise. […] Il n’y a pas de solution parfaite. »

Tout ce qu’on doit faire dans une course change chaque fois et ce sont des décisions qui doivent se prendre en une fraction de seconde dans un état de fatigue extrême. J’étais à la mauvaise place au mauvais moment. Charles Philibert-Thiboutot

Dommage pour Philibert-Thiboutot, qui a amélioré son meilleur temps de la saison pour un deuxième jour d’affilée, lui qui avait réussi 3 : 33,53 au repêchage samedi.

Il pense tout de même que dans quelques jours, il saura apprécier tout le parcours effectué depuis un peu plus de trois ans, lui qui avait raté in extremis sa qualification pour les JO de Tokyo en raison de blessures.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot s’est bien positionné en début de course, mais n’a pas pu maintenir le rythme

« S’il y a de quoi être fier, c’est bien de ça, a-t-il indiqué. J’ai bien joué mes cartes [dimanche]. Dans la mesure où j’ai donné mon 110 %, je sais que j’avais une bonne préparation. […] Le résultat est décevant, mais ça fait partie du sport. Ma saison n’est pas terminée et j’espère être capable courir vite encore pour quelques semaines et l’année prochaine peut-être. »

Car bien qu’il n’ait pas promis poursuivre jusqu’à Los Angeles, il croit avoir encore de bons chronos dans les jambes.

« C’est dur d’arrêter quand on est au sommet de sa forme, a-t-il lancé. Présentement, je pense que je pourrais faire 3 : 29 ou 3 : 30. Je suis en forme de record canadien. Ce serait de gaspiller une opportunité que d’arrêter présentement. J’ai bien envie de continuer et malgré la déception, de goûter cette expérience dans le stade, c’est vraiment exceptionnel et ce n’est pas donné à tout le monde de vivre ça. Si je peux en avoir quelques autres comme ça, je vais les prendre. »