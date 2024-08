(Saint-Denis) Au lendemain d’une courte nuit, Audrey Leduc a passé sans encombre le premier tour du 200 mètres, dimanche matin, aux Jeux olympiques de Paris.

Auteure d’un chrono de 22,88 secondes, son troisième meilleur à vie, la championne canadienne a terminé troisième de sa vague, dernier rang donnant accès directement aux demi-finales de lundi soir. L’Américaine McKenzie Long (22,55) et l’Ivoirienne Jessika Gbai (22,61) l’ont devancée.

« Mon départ était bon en général, je sentais mes jambes un peu fatiguées à cause [de samedi] soir, mais le but était de se qualifier pour les demi-finales et je l’ai fait », a confié la Québécoise de 25 ans en reprenant son souffle.

C’est donc mission accomplie pour aujourd’hui. Audrey Leduc

Leduc n’a fermé l’œil qu’une demi-douzaine d’heures avant de retourner au Stade de France. La levée du corps ne l’a pas trop incommodée, mais elle avoue avoir eu besoin de se parler pour se réveiller durant l’échauffement. « J’ai l’habitude de m’entraîner le matin à la maison, ce n’est donc pas si difficile pour moi. »

La fatigue physique a été accentuée par le fait de doubler la distance par rapport à la veille. « J’ai pogné un petit mur à la fin, a-t-elle admis. Ça commençait à être difficile ! Mais c’est correct. On est toutes dans le même bateau. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc a inscrit son troisième meilleur chrono à vie.

Cinquième de sa demi-finale du 100 m en 11,10, la coureuse de Gatineau n’a donc pas eu le temps de ruminer ce qu’elle avait potentiellement échappé.

« J’ai été capable de mettre ça derrière moi. Je pense que la qualif du 100 mètres est restée plus longtemps dans ma tête avec le 10,95 que la demi-finale [samedi]. Mais c’est aussi le fait qu’on avait le 200 m ce matin. La coupure s’est quand même bien faite. »

Son entraîneur Fabrice Akué traçait le même bilan au sujet du rebond de sa protégée après une soirée haute en émotions.

« C’est un autre objectif atteint », s’est-il réjoui à La Presse plus tard en après-midi.

Le défi était de se classer en demi-finale après un repos très court. On est très contents de ça. Là, c’est la course à la récupération. Elle repart ensuite [lundi] soir pour la demie, et on espère qu’elle puisse bien faire pour se rendre en finale. Fabrice Akué, entraîneur d’Audrey Leduc

« Déjà immense ce qu’elle a fait »

L’objectif était le même sur la ligne droite. Il paraissait d’autant plus réalisable après l’amélioration de son record canadien par un centième au premier tour, vendredi matin. « J’y ai rêvé toute la nuit, comme quand j’ai fait 11,08 [au printemps] ! » a souri Leduc.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc

Akué n’avait aucun regret par rapport aux demi-finales, où sa protégée a connu une légère défaillance technique au départ.

« À partir du moment où on a décidé de faire les deux épreuves, c’était un défi de passer à travers chaque ronde, même les préliminaires, où il n’y avait rien d’acquis, a souligné l’entraîneur. Au 100 m, c’est passé très, très près d’une finale. La déception a été très courte. On s’est revirés de bord assez rapidement pour réaliser ce qu’elle venait d’accomplir. Terminer 12e, à trois centièmes d’une finale, c’est déjà immense tout ce qu’elle a fait. »

« Absolument pas » surpris par le 10,95 de vendredi, Akué visait à ce que Leduc répète exactement la même chose en demi. Une « petite erreur de pilotage » dans la mise en action a cependant eu des conséquences sur le tout le reste de la course.

« La réalité du 100 mètres est que tu n’as pas droit à l’erreur dans l’exécution. Elle est sortie juste un peu trop haut. Elle a perdu ses angles rapidement. Elle devait ensuite travailler pour atteindre des vitesses qui auraient été obtenues plus aisément en frappant de bons angles au départ. Ça ne pardonne pas à ce niveau. Mais je t’assure que l’apprentissage rentre à grande vitesse ! »

Qualifiée pour les Mondiaux de 2025

Au 200 m, l’athlète de Gatineau a réussi le 19e temps de la journée sur 45 partantes. La Jamaïcaine Shericka Jackson, tenante du titre et double championne mondiale, et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith, une autre prétendante, ont déclaré forfait sur blessures. L’Américaine Gabrielle Thomas occupe la tête en 22,20.

En 22,78 (15e), Jacqueline Madogo, d’Ottawa, a été plus vite que sa compatriote, mais devra néanmoins passer par le repêchage lundi midi parce qu’elle évoluait dans la série la plus rapide. Les demi-finales seront présentées en soirée (14 h 45 HAE) et la finale mardi.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jacqueline Madogo lors de sa vague de qualifications du 200 m

Tout est au beau fixe en ce qui concerne Leduc pour la suite. « Elle va bien, elle est en santé et elle a un très bon état d’esprit, a assuré Akué. Et on vient juste d’apprendre que son 10,95 lui donne le standard pour les Championnats du monde l’an prochain à Tokyo. C’est de très bon augure. À ses premiers Jeux, ce qu’elle est en train de faire, c’est juste exceptionnel. »

Le responsable du centre national de sprint à Montréal a profité de la matinée pour échanger pendant quelques heures avec son homologue québécois Édrick Floréal, qui a mené la Saint-Lucienne Julien Alfred à la médaille d’or olympique. Akué a convenu d’une visite éventuelle à l’Université du Texas pour parfaire ses connaissances.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’entraîneur Édrick Floréal

De son côté, Audrey Leduc a passé une partie de son après-midi de congé pour renouer avec ses parents à la Maison du Canada au parc de la Villette, situé à quelques kilomètres du Village des athlètes.