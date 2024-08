Ce n’est pas au 100 m qu’Andre De Grasse aura l’occasion de garnir sa large collection de médailles. Son chrono en demi-finale a été insuffisant pour se qualifier en finale des Jeux olympiques de Paris.

Le Torontois a complété sa course à 9,95 s, à deux centièmes d’un accès en finale, et au 5e rang de sa demi-finale. Le Jamaïquain Kishane Thompson a obtenu le meilleur temps de cette phase, avec 9,80 s.

De Grasse a connu un excellent départ, installé au deuxième rang après une vingtaine de mètres. Son accélération a cependant été insuffisante pour conserver sa position.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Andre De Grasse a complété sa course à 9,95 s, à deux centièmes d’un accès en finale, et au 5e rang de sa demi-finale. Le Jamaïquain Kishane Thompson a obtenu le meilleur temps de cette phase, avec 9,80 s.

C’était tout de même sa première course sous la barre des 10 s depuis 2021. Il a complété sa meilleure course de la saison sur cette distance à Turku, en Finlande, le 18 juin. Il avait franchi le fil d’arrivée après exactement 10,00 s.

De Grasse tentait de remporter des médailles au 100 m dans trois Jeux olympiques consécutifs. Seulement Usain Bolt est parvenu, au cours des 128 dernières années, à accomplir cet exploit.

Andre De Grasse a remporté six médailles olympiques en carrière. Trois à Tokyo (le bronze au 100 m, l’argent au 4 x 100 m et l’or au 200 m) et trois à Rio (le bronze aux 100 et 4 x 100 m, l’argent au 200 m).

De Grasse aura la chance de se reprendre lundi, alors qu’il tentera de se qualifier en demi-finale du 200 m.

Fin de parcours

Le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a aussi été écarté de la finale du 1500 m, à ses derniers Jeux olympiques. Il peut certainement quitter Paris la tête haute, puisqu’il a obtenu le meilleur temps de sa saison en demi-finale, avec 3 : 33,29 s.

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Charles Philibert-Thiboutot n'a pas été en mesure de se qualifier pour la finale du 1500 mètres

Le natif de Québec a bien commencé sa course, installé en milieu de peloton. Mais après 500 mètres, il a frappé un mur, incapable de tenir la cadence. C’est finalement en avant-dernière position qu’il a terminé l’épreuve.

Philibert-Thiboutot avait fini deuxième de sa ronde de repêchage, avec un temps de 3 : 33,53 s. L’athlète de 33 ans a dû traverser ce processus après avoir été incapable d’obtenir son billet direct vers la demi-finale après les qualifications.

L’ancien de l’Université Laval avait raté sa qualification aux Jeux de Tokyo par deux secondes, après avoir participé à la demi-finale des Jeux de Rio.