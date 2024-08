(Paris) Personne au sein de l’équipe canadienne de judo n’aurait cru, avant de partir pour les Jeux olympiques, que la brigade ne ramènerait qu’une seule médaille au pays. C’est pourtant ce qui est arrivé.

Néanmoins, le groupe mené et dirigé par Antoine Valois-Fortier avait tous les éléments nécessaires pour remplir la cagnotte de médailles de la délégation canadienne.

Cette équipe pouvait compter dans ses rangs Christa Deguchi, la judoka la mieux classée au monde chez les -57 kg, Catherine Beauchemin-Pinard, deuxième au classement mondial chez les -63 kg, Shady Elnahas, vice-champion du monde en titre chez les -100 kg, ainsi que François-Gauthier Drapeau et Arthur Margelidon, chacun confortablement installé au sein du top 10 de leur catégorie de poids respective. « Je voulais monter sur la plus haute marche du podium et c’était accessible pour nous deux », a d’ailleurs affirmé Margelidon.

Or, avant la dernière journée du tournoi olympique, samedi, le Canada n’avait remporté qu’une seule médaille : l’or, gracieuseté de Deguchi. Tous les autres nommés plus haut ont terminé en septième place, à l’exception d’Elnahas, qui a pris le neuvième rang.

Il ne restait donc que l’épreuve mixte par équipe pour sauver la mise. Mais la déconfiture s’est poursuivie.

Tous les combattants ont perdu leur combat d’entrée contre l’Ouzbékistan.

Deguchi à cause d’un carton rouge en prolongation.

Margelidon par waza-ari après plus de deux minutes de temps ajouté.

PHOTO JACK GUEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Arthur Margelidon (en bleu) a été battu par Murodjon Yuldoshev.

Beauchemin-Pinard en raison d’un ippon à la moitié du temps réglementaire.

Puis, Gauthier-Drapeau incapable de remettre les compteurs à zéro après avoir subi un waza-ari.

À 4-0 et c’en était fait. Shady Elnahas et Ana Laura Portuondo Isasi n’ont même pas eu l’occasion de sauter dans l’arène.

Les Canadiens, pour la majorité, n’auront donc fait que passer dans ce tournoi olympique. « Il y a trois des quatre combats, c’est un peu la thématique des Jeux, où on passe à un cheveu, une décision serrée, un moment clé, un coin d’épaule, une pénalité limite de gagner ces combats », a exprimé avec découragement et stupéfaction Valois-Fortier.

Du bon et du moins bon

« C’est sûr que c’est une déception, estime Beauchemin-Pinard. Individuellement, j’aurais voulu faire plus et par équipe aussi. Toute l’équipe avait une deuxième chance de se reprendre. Plusieurs d’entre nous ont été déçus de nos individuels. »

Néanmoins, en raison de toutes les particularités de l’épreuve mixte, Valois-Fortier refuse de considérer la dernière journée des Jeux dans son évaluation globale. « J’ai plus l’individuel en tête. Aujourd’hui, c’est du bonus. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’entraîneur-chef Antoine Valois-Fortier

En effet, pour l’épreuve par équipe, certaines catégories de poids ont été abrégées et réunies. Si bien que des combattants de poids différents dans les épreuves solos pouvaient s’affronter dans les épreuves par équipe. Par exemple, dans le combat devant mettre aux prises deux combattantes de moins de 70 kg, Beauchemin-Pinard, judoka de 63 kg, s’est battue contre Gulnoza Matniyazova, neuvième au classement mondial chez les 70 kg.

« J’avais affaire à quelqu’un qui était plus physique que moi », a-t-elle reconnu.

D’ailleurs, en regardant la télévision installée dans la zone mixte, Margelidon et Gauthier-Drapeau ont été renversés de constater que Teddy Riner, triple champion olympique chez les plus de 100 kg, combattait un Coréen de 81 kg. Gauthier-Drapeau a même lâché un juron commençant par les mêmes lettres que la ville de Sacramento.

Au compteur, toutefois, le Canada a recueilli une seule médaille sur une possibilité de huit. « Je pense que les entraîneurs vont nous donner un bon bilan », estime tout de même Gauthier-Drapeau.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE François Gauthier-Drapeau

Même son de cloche du côté de Margelidon : « Entre une septième place et un podium, ça ne se joue à pas grand-chose. Un combat et on se bat pour une médaille. »

Ce n’est pas un constat négatif qu’on doit en tirer. Le Canada, on est dans le top mondial, on n’est jamais à négliger. Arthur Margelidon

Le bilan

Valois-Fortier en était à ses premiers Jeux comme entraîneur du programme national. En 2021, après une carrière de judoka marquée par trois participations olympiques et une médaille de bronze, il a décidé d’aider l’équipe nationale d’une autre manière.

La maigre récolte de son groupe nécessitera cependant une remise en question, a-t-il avoué. « J’ai hâte de rencontrer les athlètes individuellement pour réviser et avoir leur pouls. C’est eux qui l’ont vécu. Je te donne mes impressions, mais peut-être que je suis dans le champ. Ça va être important qu’on valide tout ça. »

Fier de son équipe et de l’effort soutenu, le Québécois de 34 ans maintient qu’elle est passée « à un cheveu à plusieurs reprises » et qu’il avait sous la main « une équipe pour remporter plus qu’une médaille. »

Somme toute, laisse-t-il tomber, « je n’ai pas de déception face à ça. »

Il retient surtout « l’exceptionnelle médaille » de Christa Deguchi, qui a offert au judo canadien la première médaille d’or de son histoire.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Christa Deguchi a remporté la médaille d’or dans la catégorie des -57 kg.

« Je suis juste super content pour elle. C’est tellement mérité avec son histoire. Une fille du Japon qui se bat pour le Canada. Elle entre dans une lutte, elle manque Tokyo, elle repart un autre cycle et ça se joue à couteaux serrés jusqu’à la dernière seconde. »

L’unifolié a néanmoins remporté une médaille de moins qu’au Japon, il y a trois ans, alors qu’on vantait la profondeur et l’expérience de l’équipe actuelle.

Quelles leçons Valois-Fortier pourra-t-il en tirer ?

« Bonne question », répond-il en penchant son tronc et en agrippant la barrière délimitant la zone mixte.

Au bout de quelques secondes de réflexion, il souffle finalement : « Je n’ai pas la réponse. »