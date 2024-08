Zheng Qinwen a décroché ainsi son plus gros titre en carrière.

(Paris) Zheng Qinwen a obtenu la première médaille d’or en simple de la Chine aux Jeux olympiques en défaisant la Croate Donna Vekic 6-2 et 6-3, samedi, en finale du tournoi de tennis féminin.

Howard Fendrich La Presse Canadienne

Zheng, 21 ans, a montré les mêmes services puissants et les mêmes coups de la ligne de fond qu’elle a utilisés pour éliminer la Polonaise Iga Swiatek, première raquette mondiale, en demi-finale. Elle décroche ainsi son plus gros titre en carrière.

Ce n’est pas comme si Zheng n’avait jamais démontré l’étendue de son potentiel. Après tout, elle est classée septième dans la WTA et a été finaliste aux Internationaux d’Australie en janvier, remportée par Aryna Sabalenka.

Ce triomphe pourrait cependant faire d’elle une véritable vedette dans son pays. Li Na, membre du Temple de la renommée du tennis international, est la seule joueuse chinoise à avoir remporté un titre en simple du Grand Chelem — aux Internationaux de France en 2011 et d’Australie 2014 — et a servi d’inspiration à Zheng lorsqu’elle était enfant.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Zheng Qinwen embrasse sa médaille d’or.

« C’est simplement irréel», a dit Zheng après avoir signé de nombreux autographes pour la foule.

Tout mon pays sera fier de moi. Je suis fière de moi. Zheng Qinwen

Le Serbe Novak Djokovic affrontera l’Espagnol Carlos Alcaraz en finale du tournoi de simple chez les hommes, dimanche.

Les matchs de tennis des Jeux olympiques de Paris se jouent à Roland-Garros, où ont lieu chaque année les Internationaux de France. Swiatek est trois fois championne en titre de cet évènement et avait remporté ses 25 derniers matchs sur la terre battue de Paris avant de croiser le fer avec Zheng.

Swiatek a enfilé la médaille de bronze.

Vekic, une joueuse de 28 ans qui occupe le 21e rang mondial, remporte la médaille d’argent. Elle a été demi-finaliste à Wimbledon le mois dernier, puis a battu la championne des Internationaux des États-Unis Coco Gauff, deuxième tête de série, au troisième tour à Paris.

Il y a eu des moments où Vekic semblait épuisée, se penchant et s’appuyant sur sa raquette pour reprendre son souffle.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Donna Vekic

Juste avant le premier service de Zheng dans ce match, sur le court Philippe-Chatrier, de nombreux spectateurs ont crié « Jia You ! » en mandarin tout en brandissant le drapeau chinois. Cette phrase signifie littéralement « Ajoute de l’huile ! », et équivaut à peu près à « Allez ! ».

Ces cris ont repris juste après le retour de Vekic dans le filet qui donnait le premier point à Zheng. Et ils ont retenti encore et encore, chaque fois que les choses allaient dans le sens de Zheng tout au long du duel, par un après-midi venteux et nuageux.

Zheng a obtenu 10 des 12 premiers points, en route vers une avance de 3-0, avant que Vekic ne remporte finalement un jeu.

L’or pour Ebden et Peers en double masculin

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Les Australiens Matt Ebden (à droite) et John Peers (L) ont défait les Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram pour mettre la main sur la médaille d’or en double.

Plus tôt, les Australiens Matt Ebden et John Peers ont remporté la médaille d’or en double.

Ebden et Peers ont eu raison des Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram 6-7 (6), 7-6 (1) et 10-8 lors de la finale olympique du double masculin. Il s’agissait de la deuxième médaille d’or de l’histoire de l’Australie aux Jeux olympiques.

Ebden et Peers tiraient de l’arrière 4-2 en deuxième manche avant de briser le service de Ram pour amorcer la remontée. Leur médaille d’or suit celle acquise par Todd Woodbridge et Mark Woodforde en double masculin à Atlanta, en 1996.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Matt Ebden et John Peers

« C’est plus qu’un rêve. Je n’avais jamais rêvé à gagner une médaille d’or quand j’étais plus jeune, a affirmé Ebden. Dans les dernières années, j’ai connu de grands succès en double. Ça m’a donné beaucoup de confiance pour venir ici. »

Ebden a attiré l’attention au début de ces Jeux olympiques, alors qu’il est venu comme remplaçant en simple. Il a été écrasé 6-0 et 6-1 par Djokovic.

Âgé de 40 ans, Ram, qui est installé en Indiana, tentait de devenir le joueur le plus âgé à remporter une médaille d’or au tennis aux Jeux olympiques — chez les hommes ou les femmes, en simple ou en double — depuis le retour du sport aux Jeux d’été de 1988.

Lui et Krajicek tentaient également de devenir le troisième duo américain à gagner l’or en double masculin. Le plus récent triomphe est survenu à Londres, en 2012, grâce aux jumeaux Bob et Mike Bryan.

Peers a gagné une médaille de bronze en double mixte avec sa compatriote Ashleigh Barty, aux Jeux de Tokyo. Il a dit que sa fille aînée voulait plutôt avoir l’or.

« Ils vont en parler jusqu’à ce que nous ayons 100 ans », a lancé Peers.

Plus tard samedi, le duo américain de Taylor Fritz et Tommy Paul a vaincu les Tchèques Tomas Machac et Adam Pavlasek en deux manches de 6-3 et 6-4 pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Machac et Katerina Siniakova avaient décroché la médaille d’or en double mixte, vendredi soir.