(Paris) Le Canadien Félix Auger-Aliassime a été incapable de gagner une deuxième médaille de bronze en autant de jours.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’Italien Lorenzo Musetti, 11e tête de série, a défait Auger-Aliassime, no 13, en trois manches de 6-4, 1-6, 6-3, samedi, aux Jeux olympiques de Paris.

Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski avaient gagné le bronze en double mixte, vendredi, offrant au Canada une deuxième médaille olympique dans son histoire au tennis. Sébastien Lareau et Daniel Nestor avaient gagné l’or en 2000 aux Jeux de Sydney.

Environ 24 heures plus tard, Auger-Aliassime disputait un 11e match en sept jours à Paris. Après un départ difficile, puis un regain de vie en deuxième manche, Auger-Aliassime a finalement plié l’échine devant Musetti dans le match pour le bronze du tableau en simple masculin.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime disputait un 11e match en sept jours

Le match a duré 2 heures 15 minutes.

Musetti avait notamment vaincu l’Allemand Alexander Zverev, champion olympique en titre, lors des quarts de finale. Il avait ensuite vu son parcours être freiné par Novak Djokovic en demi-finale.

Pour sa part, Auger-Aliassime avait notamment battu Daniil Medvedev, no 4, et le Norvégien Casper Ruud, no 6, avant de rendre les armes en demi-finale contre l’Espagnol Carlos Alcaraz, no 2.

Auger-Aliassime devrait maintenant rentrer à Montréal afin de participer à l’Omnium Banque Nationale, à moins qu’il préfère profiter d’une semaine de congé.