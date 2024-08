Les Canadiennes se sont inclinées aux tirs au but face à l’Allemagne en quarts de finale du tournoi olympique.

(Marseille) Il y aura de nouvelles championnes au tournoi de soccer féminin olympique puisque l’équipe canadienne a été éliminée par l’Allemagne en quarts de finale des Jeux de Paris, samedi, à Marseille.

La Presse Canadienne

Les Allemandes l’ont emporté 4-2 aux tirs au but après qu’aucune formation n’eut marqué en temps réglementaire et en prolongation.

Le Canada avait décroché l’or aux Jeux de Tokyo en 2021.

L’Allemagne affrontera les États-Unis mardi à Lyon. Les Américaines ont battu le Japon 1-0 plus tôt dans la journée.

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Évelyne Viens saute au-dessus de la gardienne allemande Ann-Katrin Berger.

Il s’agissait de la première défaite des Canadiennes, qui se sont qualifiées pour les rencontres éliminatoires en dépit d’une pénalité de six points de la FIFA en raison d’un scandale d’espionnage par drone. Elles se sont classées deuxièmes du groupe A, malgré un bilan de 3-0-0.

« Je n’arrive pas à trouver les larmes. Je crois que je les ai toutes versées cette semaine », a déclaré la défenseuse Vanessa Gilles après ce revers crève-cœur. Elle avait inscrit les buts victorieux dans les deux matchs précédents.

C’est la gardienne allemande Ann-Katrin Berger qui a marqué le but décisif.

Berger a été battue par deux joueuses canadiennes, Quinn et Janine Beckie, mais elle a arrêté les tirs d’Adriana Leon et d’Ashley Lawrence.

L’Allemande Lea Schuller, qui a touché trois fois la cible pendant la phase de groupes, a manqué une occasion en or tôt dans le match. Elle a surpris Kadeisha Buchanan et la gardienne Kailen Sheridan, mais a envoyé le ballon au-dessus du filet.

PHOTO LUISA GONZALEZ, REUTERS La déception était grande dans le camp canadien après la défaite.

Les Allemandes ont continué à mettre de la pression sur les Canadiennes et ont obtenu une autre chance d’ouvrir la marque quelques instants plus tard, mais Sheridan a fait un arrêt réflexe avec sa jambe gauche.

En début de rencontre, le Canada a semblé à court d’inspiration et a eu du mal à pénétrer la défense allemande. De l’autre côté, les attaquantes allemandes ont multiplié les passes courtes et ont été plus créatives avec le ballon.

Les Allemandes ont eu 57 % de la possession du ballon en première mi-temps et ont repris là où elles avaient laissé après la pause.

L’entraîneur intérimaire Andy Spence a fait entrer Évelyne Viens, Leon et Cloé Lacasse environ 12 minutes après le début de la seconde période.

Ces changements ont donné de l’élan à l’équipe canadienne et ont forcé les Allemandes à se replier sur elles-mêmes.

PHOTO LUISA GONZALEZ, REUTERS La gardienne allemande Ann-Katrin Berger a marqué le but décisif lors de la séance de tirs au but.

« L’élan donné par les joueuses a été formidable, mais malheureusement nous n’avons pas réussi à trouver le fond du filet », a commenté Spence.

La capitaine canadienne, Jessie Fleming, n’est pas revenue pour la seconde mi-temps, après un choc avec Marina Hegering dans le temps additionnel. Elle a été remplacée par Janine Beckie.

Au début de la prolongation, Lawrence a mis Berger à l’épreuve. Elle a forcé la gardienne à faire une parade en plongeant pour éviter un but.

À la 23e minute du temps supplémentaire, un ballon envoyé de la tête par l’Allemande Sydney Lohmann s’est heurté à la barre transversale. Quelques instants plus tard, un tir de la Canadienne Julia Grosso, redirigé par Leon, est passé de peu à côté du filet adverse.

« Les derniers jours ont été très sombres, mais au milieu de tout cela, nous avons aussi créé certains de nos meilleurs souvenirs en tant qu’équipe. Je suis plus fière de cette équipe que je ne l’ai jamais été », a affirmé Beckie.

« C’est ainsi que notre histoire se termine, mais dans mon esprit, nous avons déjà gagné. Nous avons surmonté ce que beaucoup de gens considéraient comme une situation impossible à surmonter. Réaliser le genre de performance que nous avons fait aujourd’hui est tout à fait remarquable », a-t-elle ajouté.