(Paris) Jeune sensation. Grande athlète. Triple médaillée d’or olympique. Reine des Jeux. Summer McIntosh est tout ça à la fois.

Elle l’a refait. Pour une troisième fois cette semaine, McIntosh a décroché la médaille d’or, samedi soir, au 200 m quatre nages au Paris La Défense Aréna. C’est sa quatrième médaille dans la Ville lumière.

Du haut de ses 17 ans – un fait que l’on tend à oublier –, la fusée canadienne est la première athlète de l’histoire du pays à se décorer d’or trois fois à une même édition des Jeux.

« C’est assez surréel », a-t-elle calmement laissé tomber lors de son passage dans la zone mixte, après avoir vécu une nouvelle fois la cérémonie des gagnants, qu’elle doit commencer à connaître par cœur.

« Je suis juste fière de moi-même, de la façon dont j’ai été capable de récupérer et de gérer cette épreuve parce que c’est beaucoup, a-t-elle poursuivi. Je suis capable de le faire en raison du travail ardu et du dévouement que j’ai donnés pour atteindre ce moment avec ma famille, mes coéquipiers et mes entraîneurs, qui ont aussi travaillé tellement fort pour que je sois ici aujourd’hui. »

PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Summer McIntosh a rattrapé et dépassé ses concurrentes lors des 50 derniers mètres pour mettre la main sur la médaille d’or.

McIntosh, qui nageait dans le couloir 5, et l’Américaine Alex Walsh se sont échangé la première place à quelques reprises. Dans les 50 derniers mètres en style libre, la Canadienne a comblé l’écart de quelques dixièmes pour triompher. Walsh a ultimement été disqualifiée pour avoir commis une infraction dans un virage. L’Américaine Kate Douglass et l’Australienne Kaylee McKeown ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

McIntosh, elle, a signé un temps de 2 min 06,5 s., établissant un nouveau record olympique. Évidemment.

Après avoir reçu sa médaille, elle a fait ce qui commence presque à devenir un rituel : elle s’est dirigée vers les gradins, où ses parents l’attendaient.

« Aux derniers Jeux olympiques, ils ne pouvaient pas être là, a-t-elle rappelé. Maintenant, de partager ce moment avec eux, c’est assez incroyable. De le faire pour une quatrième fois dans une cérémonie de médailles, c’était aussi assez surréel. »

PHOTO CLODAGH KILCOYNE, REUTERS Summer McIntosh célèbre avec ses parents après son triomphe au 200 mètres quatre nages.

Interrogée pour savoir si elle avait conscience d’écrire l’histoire au moment de toucher le mur en fin de course, la jeune femme a souri. « Non », a-t-elle répondu.

Il y a eu tellement de nageuses avant moi qui ont montré la voie et qui m’ont inspirée pour me rendre là où je suis aujourd’hui. Je leur dois beaucoup de ce qui se passe présentement. Je suis juste fière de ce que j’ai été en mesure d’accomplir pour Équipe Canada. Summer McIntosh

Avec quatre médailles au compteur, on pourrait croire que ces Jeux sont mission accomplie pour McIntosh. La principale intéressée, elle, a pourtant affirmé en vouloir « toujours plus ». « Je ne suis jamais satisfaite et je pense que c’est une de mes forces. »

Il ne lui reste plus qu’une épreuve : le relais 4 x 100 m quatre nages, dimanche.

Liendo et Kharun sur le podium

McIntosh n’est pas la seule à avoir écrit l’histoire, samedi soir, au Paris La Défense Arena. Quelque 45 minutes avant elle, les Canadiens et cochambreurs Josh Liendo et Ilya Kharun avaient respectivement remporté l’argent et le bronze dans une course qui s’est déroulée au coude à coude du premier au dernier mètre.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Josh Liendo et Ilya Kharun ont respectivement remporté l’argent et le bronze au 100 m papillon masculin.

Le décompte des médailles en natation pour le Canada s’élève maintenant à huit. C’est plus que les six de Rio, en 2016, et de Tokyo, en 2021. Pour tout dire, c’est le plus haut total en 40 ans.

C’était la première fois, dans l’histoire olympique canadienne, que deux nageurs masculins se retrouvaient sur un même podium. Chez les femmes, une telle chose ne s’est produite qu’une seule fois, à Montréal en 1976. Cheryl Gibson et Becky Smith avaient décroché l’argent et le bronze au 400 m quatre nages.

« Il y a quelques jours, Josh et moi nous sommes dits à quel point ce serait fou que l’on soit tous les deux sur le podium », a raconté Kharun, sa médaille en main. « Je suis tellement heureux qu’on l’ait concrétisé. C’est tellement un sentiment incroyable. »

Liendo, qui avait raté le podium de peu au 50 m libre la veille, cherchait vengeance samedi soir. « Je voulais juste utiliser ça comme motivation pour le 100 m papillon. J’ai fait le travail », a-t-il lâché.

Il a été battu à la toute fin par le Hongrois Milak Kristof, qui a touché le mur 9 centièmes de secondes avant lui.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Josh Liendo

Le natif de Toronto est le premier nageur canadien noir à monter sur le podium. « C’est une énorme étape et c’est une chose que je ne prends pas à la légère, a-t-il confié. Je retire beaucoup de fierté d’être en mesure de faire ça. C’est un moment surréel. Dans ce stade, avec la foule… Tout s’est aligné. C’est dur à mettre en mots. »

Pour Kharun, né à Montréal, mais élevé à Las Vegas, il s’agit d’une deuxième médaille de bronze après celle remportée mercredi au 200 m papillon. Le jeune homme de 19 ans nourrissait de grands espoirs au 100 m papillon, tout en sachant que « la compétition était féroce ».

« Un top 3 était comme un rêve, a-t-il réagi. Je suis juste tellement heureux. Je n’y croyais pas quand j’ai touché le mur. »

Ce doublé canadien est d’autant plus remarquable qu’aucun représentant masculin de l’unifolié en natation n’est monté sur le podium lors des deux derniers Jeux olympiques d’été. « C’est un gros changement de momentum du côté des hommes, de dire Liendo. C’est juste excitant. Nous avons passé un message. »