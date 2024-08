McIntosh, Liendo et Kharun décrochent l’or, l’argent et le bronze

(Paris) Le Canada a ajouté trois médailles en natation aux Jeux olympiques de Paris, samedi, Summer McIntosh menant la charge avec la victoire et un nouveau record olympique au 200 mètres quatre nages.

La Presse Canadienne

Josh Liendo et Ilya Kharun ont pour leur part décroché respectivement les médailles d’argent et de bronze à l’épreuve de 100 mètres nage papillon.

McIntosh a terminé l’épreuve en deux minutes 06,56 secondes, établissant un nouveau record olympique. Elle a décroché sa quatrième médaille et la huitième du Canada en natation lors de ces Jeux.

L’Américaine Kate Douglass (2 : 06,92) et l’Australienne Kaylee McKeown (2 : 08,08) ont complété le podium. L’Américaine Alex Walsh avait initialement terminé deuxième au terme d’une chaude lutte avec McIntosh, mais elle a été disqualifiée.

L’autre Canadienne en lice, Sydney Pickrem, a pour sa part terminé sixième, en 2 : 09,74.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Josh Liendo et Ilya Kharun ont respectivement remporté l’argent et le bronze au 100 m papillon masculin.

Au 100 m papillon masculin, Liendo a parcouru la distance en 49,99 secondes. Il s’agit d’un nouveau record canadien. Il n’a été devancé que par le Hongrois Kristof Milak, en 49,90.

Kharun, né à Montréal, a stoppé le chrono en 50,45. Il s’agit de sa deuxième médaille après celle de bronze au 200 m nage papillon.

C’était la première fois que deux hommes terminaient sur le podium d’une même course olympique individuelle de natation.

Bruce Robertson était par ailleurs le dernier Canadien à se classer au sein du top 3 au 100 m papillon. Il a remporté l’argent à Munich, en 1972.

Plus tard, le relais mixte canadien a pris le cinquième rang de l’épreuve de 4 x 100 m quatre nages, remportée par les Américains.

En matinée, les équipes canadiennes masculine et féminine de relais 4 x 100 m quatre nages se sont qualifiées pour les finales de cette discipline.

Ingrid Wilm, Sophie Angus, Mary-Sophie Harvey et Penny Oleksiak ont réalisé le deuxième temps le plus rapide des qualifications. Les nages se suivent dans cet ordre : une course de dos, de brasse, de papillon et de style libre.

Blake Tierney, Finlay Knox, Ilya Kharun et Javier Acevedo ont réalisé ensemble le septième meilleur chrono des qualifications, s’insérant parmi les huit pays qualifiés pour la finale masculine.

La Britanno-Colombienne Taylor Ruck a quant à elle atteint les demi-finales de l’épreuve féminine du 50 mètres style libre. Elle a pris le huitième rang, à égalité avec une autre nageuse.

Les relais quatre nages de dimanche concluront neuf jours de natation olympique.