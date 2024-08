PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE

CYCLISME SUR ROUTE

5 h– Course en ligne chez les hommes

Derek Gee et Michael Woods ont chacun laissé leur empreinte lors du prestigieux Tour de France, la premier avec sa 9e place au classement en 2024, le second avec sa victoire d’étape en 2023. Les deux Canadiens seront au départ de la course en ligne aux Jeux de Paris.