(Paris) Une ultime touche d’Olga Kharlan a offert samedi aux sabreuses ukrainiennes le titre olympique par équipes et à l’Ukraine sa première médaille d’or aux Jeux de Paris.

Agence France-Presse

Icône dans son pays depuis sa disqualification aux Mondiaux l’an passé pour avoir refusé de serrer la main d’une adversaire russe, Olga Kharlan devient la sportive ayant apporté le plus de médailles olympiques à l’Ukraine avec la sixième collectée samedi en remontant la Corée du Sud (45-42) en finale.

« Nous disputons les Jeux olympiques pendant que notre pays est en guerre. C’est quelque chose d’inimaginable et en même temps c’est toujours dans nos têtes, a livré la sabreuse. Ça nous poursuit tout le temps. Depuis deux ans et demi, on a dû s’habituer à lutter contre nos émotions. »

Menée 40-37, la native de Mykolaïv, poussée par un pays et les « Olga » clamés par les 8000 spectateurs, a effacé les trois touches de retard. Les derniers coups de pinceau d’une finale aux allures de chef-d’œuvre méritant exposition dans ce Grand Palais des Beaux Arts : la quadruple championne du monde a inscrit quasiment la moitié des touches de son équipe (22) pour seulement dix encaissées.

« Je n’en revenais pas que le public crie “Olga, Olga”, a-t-elle commenté. Merci Paris et merci pour ce site incroyable. »

Tombée à genou, le visage serré entre ses deux mains, elle a laissé échapper quelques larmes avant de s’enrouler dans le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine, puis de bondir au rythme des baffles et du vacarme de la foule. À croire que des sabreuses françaises venaient de s’imposer.

« Ceux qui nous défendent sur le front, ils ne se cherchent pas d’excuses. Ils se battent et meurent pour notre liberté. Ça a été ma motivation », a-t-elle expliqué. « Pour moi, il n’y avait pas d’entrainement trop dur ou de période trop difficile. Il y a des gens qui vivent des moments durs, ce sont ceux qui sont en train de me défendre. Donc il n’est pas question que j’abandonne, je n’en ai pas le droit. »

Remerciement de Zelensky

« Je les remercie pour leur résultat, et leur état d’esprit, de montrer que les Ukrainiens peuvent gagner », les a félicitées le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Cette médaille d’or par équipes, après son bronze en individuel, était loin d’être acquise. D’abord la sabreuse la plus dominante de la décennie a vu son règne détraqué par la pandémie de COVID-19 puis par l’invasion de l’Ukraine.

« Je voulais tellement prouver quelque chose et gagner pour mon pays, pour mes parents parce que le sport donne de l’espoir et des émotions positives », expliquait-elle à l’AFP le mois dernier à propos de son passage à vide.

Puis sa présence à Paris mise en péril par sa disqualification, la sabreuse de bientôt 34 ans a été soutenue par le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, ancien de la confrérie de l’escrime.

« Il y a un an, j’en avais quasiment fini avec l’escrime parce que j’étais disqualifiée et je suis revenu, voilà l’histoire », a-t-elle rappelé samedi. « Je suis pleine de joie et j’aimerais remercier tous ceux qui l’ont permis. On a continué à travailler, on n’a pas renoncé, comme l’Ukraine. »

La lettre officielle de Thomas Bach offrant un quota olympique personnel à Kharlan a été suivie d’une levée de la suspension la visant de la part de la Fédération internationale d’escrime. Le rebondissement lui a permis de ferrailler quelques jours plus tard dans l’épreuve par équipes des Mondiaux comptant double dans la course à la qualification pour y obtenir une quatrième place.

« J’ai pensé que c’était peut-être ma destinée de rater les Jeux », racontait Kharlan à l’AFP à propos des longues heures prostrations ayant suivi sa disqualification. Ce n’était finalement qu’un détour jusqu’à la plus haute marche du podium du Grand Palais.